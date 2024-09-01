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大腸癌｜27歲OL每日頻密放屁揭患大腸癌3期　醫生：2種屁味是危險訊號

健康資訊

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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【大腸癌/放屁/警號】放屁是正常生理現象，但次數過度頻繁要小心。內地一名27歲OL每日放屁數十次，更有腹瀉、腹痛情形，原以為是與自己吃得太辣有關，求醫驚揭自己患上大腸癌3期。

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綜合内地媒體報道，內地一名27歲OL近期不管吃甚麼，總是持續放屁，一天可以放數十次屁，尤其在升降機內也控制不了，令她非常尷尬。而除了屁多之外，她還有經常腹瀉、腹痛的情形，原以為是自己吃得太辣，腸胃不適所致，及後在她的父母勸喻下，她才去醫院照腸鏡及CT，結果病理報告顯示，她已患上第3期大腸癌。

浙江醫院消化內科副主任表示，「多屁」不等於就是腸癌的警號，但值得留意是，在某些特定情況下，腸癌確實會導致放屁的次數增多。他續指，一些患有大腸癌的人士，可能會有腸梗阻、便秘等症狀，導致排氣增多，繼而頻繁放屁。而大腸癌的典型症狀，是包括有腹痛、腹瀉，以及明顯消瘦等現象，大便形狀及排便規律也會受到影響。如果只是放屁次數增加，身體無任何其他異常反應，就不必過於焦慮。

兩種屁味要小心

首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院腫瘤科醫生李穩霞曾指出，較臭的屁可來源於腸道內有較多沒有及時排出的糞便，但大多是由未及時吸收的蛋白質食物成分分解而成。其中，有兩種臭味需要特別留意，因反映了腸道存在問題，或是癌變訊號。

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撰文 : 羅嘉欣

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