巴黎奧運丨伏明霞郭晶晶齊到休息室探師弟妹　梁錦松21歲女兒樣貌似媽媽

▲ 郭晶晶與伏明霞昨日齊到維園欣賞眾師弟妹表現。（曾耀輝 攝）

內地奧運代表團訪港，連續多日表演與交流，受香港市民歡迎，當中在昨日（8月31日）早上，國家隊分別到維園泳池與伊館進行運動項目示範，其中維園有潘展樂、全紅嬋、陳藝文、陳芋汐、曹緣、王柳懿、王芊懿等運動員示範跳水、游泳、韻律泳。

一眾奧運健兒當然是焦點，不過此外，當日現身觀眾席欣賞表演的「跳水皇后」郭晶晶、伏明霞也十分矚目，在運動員表演後，郭晶晶、伏明霞更與一眾師弟妹拍照留念。

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伏明霞帶子女見國家隊

相對於郭晶晶，與前任財政司司長梁錦松於2002年結婚的伏明霞，近年較少在公開場口露面，而今次伏明霞與梁錦松及3名子女齊出席，當然會引來注意。從中可見兩個兒子長得已比父親梁錦松還要高，而他們在泳池場館內，梁錦松夫婦與子女讓傳媒拍照時，仔女沒脫下口罩。

不過其實郭晶晶與伏明霞有趁空檔時到休息室找師弟妹，而伏明霞分別21歲大女梁司渝、20歲二仔梁皓嘉及16歲細仔梁家瑋也有同行，伏明霞子女與國家隊運動員合照時有脫下口罩，可見梁司渝樣貌與媽媽伏明霞長得很似，不過似乎比較怕醜，媽媽與眾人聊天時，囡囡只默默站在旁邊。

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