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紮職3x法證先鋒VI丨黃宗澤表明屬不婚主義者　Bosco親解被富豪包養傳聞

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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黃宗澤與周勵淇為宣傳《紮職3》接受娟姐及唐詩詠的訪問。

黃宗澤（Bosco）有主演劇集《法證先鋒VI：倖存者的救贖》在熱播外，同時為主演的電影《紮職3》四出宣傳，日前他與周勵淇（Niki）齊到網上節目《絲打圍爐》做嘉賓，接受主持人唐詩詠及「娟姐」練美娟的訪問，當中講到黃宗澤的緋聞。

而Bosco與Niki曾次合作為TVB劇集《天幕下的戀人》，當Bosco被問到有否曾追求過女方時，Niki即否認，並指自己不是Bosco杯茶，而且二人更沒傳過緋聞，所以能夠成為好朋友。

紮職3X法證先鋒VI丨黃宗澤爆Seed惡搞片網上瘋傳？　網民誤信Bosco發嬲：未見過佢咁惡

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否認被富豪包養

至於他與蔡潔的緋聞，黃宗澤稱：「梗係冇啦！我同佢係好friend。」不過當娟姐問他與蔡一傑的緋聞，Bosco即反問何時有傳過緋，唐詩詠聽後即指娛樂圈很多緋聞也是無中生有。

然後，Bosco自爆曾有記者問他是否給富豪包養，更直言：「我心諗如果係就好啦！唔使咁辛苦，所以係假嘅，我都唔識佢。」

另外，Bosco更表示明自己是不婚主義者，而且對生小朋友更有點抗拒。

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