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巴黎奧運丨朱凱婷獲好姊姊愛錫慶生　Heidi保養得宜完美演繹凍齡效果

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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朱凱婷與曹敏莉。

早前在巴黎奧運主持表現出色的朱凱婷（Heidi），日前再為國家運動健兒「三天訪港之旅」主持歡送午宴，絕對係「世一MC」，而她背後亦有一班「世一姊妹團」。

上月辰的Heidi在社交平台分享與「世一姊妹團」曹敏莉、戚黛黛、陳茵媺聚餐慶祝生辰的照片，其實「世一姊妹團」位位都是高質美人，四人不僅同是選美出身，而且家底豐厚、學歷甚高，是圈中的低調濶太，難得齊齊同框，被讚貴氣十足。

巴黎奧運丨朱凱婷成奧運主持五朝元老　「學霸港姐」不自敢自滿：繼續增值繼續學習

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朱凱婷感謝好姊妹愛錫

雖然四人是已婚靚太，當中Heidi、陳茵媺、曹敏莉更為人母，不過她保養得宜，完美演繹凍齡效果。

而Heidi就留言感謝好姊妹百忙中為她慶生，她還表示多年來能夠安心做自己，全賴有好姊妹們的包容及疼愛，她以英文說道：

Thanks Girls & Boy for the celebration  Happy Birthday to me and Mandy!
It’s already 15+ conservative years we have been celebrating together!
Thanks for allowing me to be the “100% Me” in front of you, spoiling n bearing me, make me still feel “girly”! Love u all

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