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法證先鋒VI劇透丨第16集劇情預告　冼陽在診所遭襲擊

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

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《法證先鋒VI倖存者的救贖》

TVB劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕、吳業坤主演，第15集劇集講到據顯示吊燈跌下是人為所致，現場的監控錄像還拍到兩個與廣告無關的可疑人物，包括一名車房技工及李啟……

法證先鋒VI丨第16集 （3/9）

浩然等找到吊燈下墜殺人案的兇手，但那人只是收錢辦事，背後還有幕後主謀。

浩然的下屬朱洛言、張耀昌往找另一位可能涉案的工作人員協助調查，卻遭遇阻滯。

娜娜欲找李啟的母親李王愛蓮理論，遭李啟阻止，她及後分別找星柏、寶樂幫忙，設法向愛蓮「反擊」，希望逼使愛蓮知難而退，不再騷擾她！

某處後巷發現一具男屍，死者背上插有數十支針筒，呈十字架形狀，浩然、星柏及佩清展開調查。

另一方面，冼陽在診所遭人襲擊……

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