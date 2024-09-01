法證先鋒VI劇透丨第16集劇情預告　冼陽在診所遭襲擊

▲ 《法證先鋒VI倖存者的救贖》

TVB劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕、吳業坤主演，第15集劇集講到據顯示吊燈跌下是人為所致，現場的監控錄像還拍到兩個與廣告無關的可疑人物，包括一名車房技工及李啟……

法證先鋒VI丨第16集 （3/9）

浩然等找到吊燈下墜殺人案的兇手，但那人只是收錢辦事，背後還有幕後主謀。

浩然的下屬朱洛言、張耀昌往找另一位可能涉案的工作人員協助調查，卻遭遇阻滯。

娜娜欲找李啟的母親李王愛蓮理論，遭李啟阻止，她及後分別找星柏、寶樂幫忙，設法向愛蓮「反擊」，希望逼使愛蓮知難而退，不再騷擾她！

某處後巷發現一具男屍，死者背上插有數十支針筒，呈十字架形狀，浩然、星柏及佩清展開調查。

另一方面，冼陽在診所遭人襲擊……

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5