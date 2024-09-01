打風│天文台料熱帶風暴摩羯周五最近香港　澳門氣象局預測達強颱風級數

▲ 天文台料熱帶風暴摩羯周五最近香港；澳門氣象局預測達強颱風級數。

天文台表示，位於菲律賓中部的熱帶低氣壓已命名為摩羯，並增強為熱帶風暴，料本周三（4日）進入南海後再增強為颱風，周五（6日）最接近香港。澳門氣象局更進一步預測摩羯強度，料進入南海後摩羯會再度增強，周五更以強颱風級數逼近港澳。

香港天文台表示，截至9月1日晚上11時，摩羯集結在馬尼拉以東約320公里，預料向西北移動，時速約18公里，移向呂宋北部一帶。隨後有較大機會進入南海北部並進一步發展，並在本周稍後靠近華南沿岸一帶。受其影響，香港本周中後期，天氣漸轉不穩定，風勢頗大及有湧浪。

根據天文台公布的路徑圖，摩羯本周三會進入南海，並逐步增強為強烈熱帶風暴，料周五會以颱風威力進入本港400公里範圍。至於澳門氣象局預測，摩羯進入南海後更會增強成強颱風，進一步逼近港澳。

澳門及香港對熱帶氣旋最新預測如下：

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天文台預測本港周一(2日)漸轉多雲、有幾陣驟雨，早上最低氣溫約攝氏28度。日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度，稍後局部地區有雷暴。展望隨後一兩天仍然酷熱，亦有幾陣驟雨。

▲ 天文台表示，本港地區下午及今晚天氣預測大致天晴，下午酷熱。( 朱永倫攝)

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