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打風│天文台考慮周二午後掛１號波　料風暴周五最近香港

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最後更新： 51 分鐘前

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天文台料熱帶風暴摩羯周五最近香港；澳門氣象局預測達強颱風級數。

天文台表示，會考慮在明日（3日）下午至晚上，發出一號戒備信號。

天文台說過去數小時，熱帶氣旋摩羯移向呂宋北部及有所增強。按照現時預測路徑，摩羯會在明日進入本港800公里範圍內，隨後會靠近華南沿岸，較大機會移向廣東西部至海南島一帶，並進一步增強。

（天文台圖片）

天文台會考慮在明日下午至晚上發出一號戒備信號。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。受其影響，廣東沿岸本周後期天氣會轉壞，風勢會增強，有狂風大驟雨，海有湧浪。市民請留意最新天氣預報。

根據天文台公布的路徑圖，摩羯本周三會進入南海，並逐步增強為強烈熱帶風暴，料周五會以颱風威力進入本港400公里範圍。至於澳門氣象局預測，摩羯進入南海後更會增強成強颱風，進一步逼近港澳。

澳門及香港對熱帶氣旋最新預測如下：

本港地區周一（2日）天氣預測， 部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，稍後局部地區有雷暴，吹微風。

展望隨後一兩天仍然酷熱，亦有幾陣驟雨。

天文台表示，本港地區下午及今晚天氣預測大致天晴，下午酷熱。( 朱永倫攝)

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