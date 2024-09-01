余文樂太太被指搭飛機「扮傻搶位」　王棠云發文道歉解釋事件

余文樂台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚7年，育有一子一女，可是王棠云日前被指控搭飛機時「扮傻搶位」，惹起網民熱議。

而她於位個人社交網發文澄清屬誤會，解釋稱因為上機時沒看清楚登機證，以為與女兒被安排坐在一起，及後空姐提醒才得知坐錯位，對此表示：「我很抱歉上飛機沒仔細看位子。我只怕小孩打擾其他乘客，我沒有想假裝坐錯位置或搶位置。」

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王棠云：我會更加謹慎

王棠云解釋事件全文如下：

這麼晚打擾各位了。

關於飛機換位子的事情我可能有疏失了， 我只怕小孩打擾其他乘客，我沒有想假裝坐錯位置或搶位置。

我很抱歉上飛機沒仔細看位子，就誤以為是安排在一起，一心只想趕緊安頓好女兒。

接著空姐過來詢問我是不是坐錯位置了，我是在不知道的情況下， 也趕緊找到登機證交給空姐請她確認，並沒有假裝坐錯位子或是搶位子的想法， 我道歉因為我確實替女兒安置錯位子。

情急之下，我是怕那位小姐被打擾。我才詢問，不好意思，還是你要跟我換位子，因為我怕我小孩哭鬧會吵到你， 我沒有說出『如果你硬要』或是『我小孩就會在你 旁邊吵你』的言語， 當下得到了您的允許，我就沒有多想了。

可能手忙腳亂,很多東西沒顧慮到太多， 疏忽了那位小姐的心情和權益 ，讓那位小姐感受到不舒服我再次道歉 ，不好意思造成您不開心，深感抱歉，今後我會更加謹慎的。