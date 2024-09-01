  • 31°C
香港時間：202491日 (日) 19:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

洪荒之力丨傅園慧8年前奧運爆紅當年人氣不下全紅嬋　做好轉職不當泳手準備近況曝光

娛樂

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

當年傅園慧可愛程度及人氣不下於現在全紅嬋。

巴黎奧運雖然已經落幕一段時間，不過國家運動健兒近日訪港，又再令市民仍然維持對奧運會熱情，其中陳藝文、陳芋汐、潘展樂、馬龍及樊振東等受到大家關注，表情多多、說話率性的全紅嬋更是人氣王。

然而過去締造好成績的奧運選手，大家還記得哪位？8年前在巴西里約奧運會，中國女泳將傅園慧賽後以天真誇張的表情再加「我已經用了洪荒之力」經典說話，當時也爆紅，可愛程度絕不下於全紅嬋，但究竟傅園慧近況如何？

巴黎奧運丨伏明霞郭晶晶齊到休息室探師弟妹　梁錦松21歲女兒樣貌似媽媽

點擊圖片放大
+3
+2

傅園慧用自虐激勵自己

其實當年里約奧運後，傅園慧在同年年底於日本舉辦的游泳亞錦賽奪下女子50公尺仰式、100公尺仰式奪雙金牌，此外在女子4X100公尺混合式接力獲銀牌，隔年還在全國游泳冠軍賽女子100公尺仰泳奪冠，並刷新自己在里約奧運的紀錄，可說狀態大勇。

但在風光背後，傅園慧一直受傷患困擾，在2018年亞運選拔賽上，天無法回到以往水準落選。之後在東京奧運選拔賽上，她更直接棄賽。

到2022年，匈牙利舉辦的游泳世錦賽，傅園慧同樣沒跟著中國游泳隊準備；直到2023年傅園慧終於回到泳池，在全國春季游泳錦標賽100米仰泳的項目拿第7名、50公尺仰泳奪季軍。

現在傅園慧不再似以前「未大透」，已經十分成熟穩重。

傅園慧其實取得巴黎奧運選拔賽資格，但卻被裁判發現她搶跳致成績無效，由此未能代表國家隊出戰。

事實當運動員壓力超大，傅園慧在2018年於杭州短池世錦賽50米背泳決賽時，游出26秒06，以0.02秒之差與獎牌無緣。不過當時大家留意是她雙臂及背部佈滿自己抓的一道道血痕。

傅園慧賽後受訪表示是自己已沒力氣，所以想「更兇猛地」激勵自己，不少人知道此事後，都為她這種「自虐激勵方式」感心痛。

傅園慧在2018年杭州短池世錦賽決賽時，她用「自虐激勵方式」，令不少人心痛。

現在已28歲的傅園慧曾接受採訪坦言，對於游泳選手來說，17歲至20歲就是最快速成長期，22歲後體力開始下降，20多歲在泳手來說已屬「老將」，她此話似乎已準備退役。

事實現年28歲傅園慧已早未雨綢繆，為自己的將來作好打算，當運動員時已抽時間努力進修，在今年6月底於北京體育大學碩士班畢業，在7月5日在浙江大學發錄取的教師名單上，「傅園慧」的名字在該校「公共體育與藝術部教學」崗位名單上，更一度引起內地網民熱討。

點擊圖片放大
+4
+3

而校方也在事件曝光後證實「名單中的傅園慧，確實就是中國國家女子游泳隊運動員」至於傅園慧也發文稱：「新的身分來啦！期待與各位同學老師們的見面！」

雖然傅園慧還沒正式宣布布退役，但由此可見她已準備完全轉另一身份，改為當教練替國家隊培育新一代泳將。

最新影片推介：岑杏賢專訪

湊得輕鬆啲
碩士港姐丨自覺愛兒叛逆期夠可愛　岑杏賢當媽明白父母的愛

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

傅園慧 娛樂人物職業 KOL 奧運會 網絡熱話 運動員

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月01日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月01日 時間16:05）
大腸癌｜27歲OL每日頻密放屁揭患大腸癌3期　醫生：2種屁味是危險訊號
大腸癌｜27歲OL每日頻密放屁揭患大腸癌3期　醫生：2種屁味是危險訊號
大學新生指南｜大一新生入學前必知10件事　中大老鬼警世：勿得罪6類人
大學新生指南｜大一新生入學前必知10件事　中大老鬼警世：勿得罪6類人