洪荒之力丨傅園慧8年前奧運爆紅當年人氣不下全紅嬋　做好轉職不當泳手準備近況曝光

▲ 當年傅園慧可愛程度及人氣不下於現在全紅嬋。

巴黎奧運雖然已經落幕一段時間，不過國家運動健兒近日訪港，又再令市民仍然維持對奧運會熱情，其中陳藝文、陳芋汐、潘展樂、馬龍及樊振東等受到大家關注，表情多多、說話率性的全紅嬋更是人氣王。

然而過去締造好成績的奧運選手，大家還記得哪位？8年前在巴西里約奧運會，中國女泳將傅園慧賽後以天真誇張的表情再加「我已經用了洪荒之力」經典說話，當時也爆紅，可愛程度絕不下於全紅嬋，但究竟傅園慧近況如何？

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傅園慧用自虐激勵自己

其實當年里約奧運後，傅園慧在同年年底於日本舉辦的游泳亞錦賽奪下女子50公尺仰式、100公尺仰式奪雙金牌，此外在女子4X100公尺混合式接力獲銀牌，隔年還在全國游泳冠軍賽女子100公尺仰泳奪冠，並刷新自己在里約奧運的紀錄，可說狀態大勇。

但在風光背後，傅園慧一直受傷患困擾，在2018年亞運選拔賽上，天無法回到以往水準落選。之後在東京奧運選拔賽上，她更直接棄賽。

到2022年，匈牙利舉辦的游泳世錦賽，傅園慧同樣沒跟著中國游泳隊準備；直到2023年傅園慧終於回到泳池，在全國春季游泳錦標賽100米仰泳的項目拿第7名、50公尺仰泳奪季軍。

▲ 現在傅園慧不再似以前「未大透」，已經十分成熟穩重。

傅園慧其實取得巴黎奧運選拔賽資格，但卻被裁判發現她搶跳致成績無效，由此未能代表國家隊出戰。

事實當運動員壓力超大，傅園慧在2018年於杭州短池世錦賽50米背泳決賽時，游出26秒06，以0.02秒之差與獎牌無緣。不過當時大家留意是她雙臂及背部佈滿自己抓的一道道血痕。

傅園慧賽後受訪表示是自己已沒力氣，所以想「更兇猛地」激勵自己，不少人知道此事後，都為她這種「自虐激勵方式」感心痛。

▲ 傅園慧在2018年杭州短池世錦賽決賽時，她用「自虐激勵方式」，令不少人心痛。

現在已28歲的傅園慧曾接受採訪坦言，對於游泳選手來說，17歲至20歲就是最快速成長期，22歲後體力開始下降，20多歲在泳手來說已屬「老將」，她此話似乎已準備退役。

事實現年28歲傅園慧已早未雨綢繆，為自己的將來作好打算，當運動員時已抽時間努力進修，在今年6月底於北京體育大學碩士班畢業，在7月5日在浙江大學發錄取的教師名單上，「傅園慧」的名字在該校「公共體育與藝術部教學」崗位名單上，更一度引起內地網民熱討。

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而校方也在事件曝光後證實「名單中的傅園慧，確實就是中國國家女子游泳隊運動員」至於傅園慧也發文稱：「新的身分來啦！期待與各位同學老師們的見面！」

雖然傅園慧還沒正式宣布布退役，但由此可見她已準備完全轉另一身份，改為當教練替國家隊培育新一代泳將。

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