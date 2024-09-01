骨質疏鬆│ 骨質疏鬆學會：料2050年本港增至近3萬宗髖部脆性骨折個案　更新臨床指引藥物階梯

▲ (朱永倫攝)

骨質密度過低可引致脆性骨折，如較嚴重位置出現骨折，如脊椎骨、髖部骨析等，可引致殘疾甚至影響生命。香港骨質疏鬆學會於2024年發表新一份臨床管理指引，是第二份公開的相關指引。當中建議65歲或以上、以及70歲以上男士進行全面DXA篩查，以找出高風險個案。學會亦表示，極高風險的患者，亦即T數值小於或等於-3、或者曾於過往兩年發病，建議採用成效較佳的藥物。

骨質疏鬆學會表示，本港脆性骨折個案逐年上升，由2004年的5,596宗，飆升至2018年的8465宗。嚴重影響患者活動能力的髖部骨折個案，亦由4,002宗增至 5,241宗。另按醫管局數字顯示，髖部骨折病人5年的死亡率達5成。

港大藥理及藥劑學系教授張正龍表示，疫情期間由於活動範圍少了，令跌倒風險個案減少。不過2023年數字反彈，較2018年較高。張正龍表示，人口老化是個案增加主因，而近年發現跌倒病人有上升趨勢，是脆性骨折主要的成因。骨質疏鬆臨床管理指引工作小組主席葉大鵬表示，維他命D攝取重要，不過近年美白的風氣盛行，令骨質密度數值較以往更低，由以往的即T數值約為-2，惡化至T數值低至-3至-5。

香港骨質疏鬆學會於2024年發表新一份臨床管理指引，是第二份本港制定的相關指引。當中建議透過為65歲或以上及70歲以上男士進行全面DXA篩查，如T數值是-1或以上，可以相隔約5年再做檢查，不過如數值如-2.3以上，建議諮詢醫生並於1年後再做檢查。

葉大鵬表示，目前公營醫療目前只會接受曾骨折的病人，而私營DXA篩查並不昂貴，私營市場約400元。希望政府於醫療券中納入檢查項目，以減輕醫療負擔。

葉大鵬表示，目前成骨藥物的種類，較10多年前增加，現時有兩種，成效較抗骨吸引藥物理想。如曾經多處骨折、過去兩件曾出現骨折、T數值約為-3、或者接受治療仍出現骨折，可以考慮作為第一線治療。他表示，兩年內再次出現骨折多達5成，如兩年後未再骨折風險會較低。由於以針劑注射成骨藥物的價錢相對較貴，當中一年約6萬元，因此建議不同階段的病人接受不同藥物選擇。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】