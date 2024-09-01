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巴黎奧運｜港隊代表團參與迪士尼慶祝巡遊　謝影雪寄語年輕人「堅持才見到希望」

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

最後更新： 19 分鐘前

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巴黎奧運港隊代表團於迪士尼出席慶祝巡遊活動。（梁偉榮攝）

迪士尼今日（1日）舉行巴黎奧運中國香港代表團凱旋慶典，港隊羽毛球混雙組合「鄧謝配」謝影雪、鄧俊文、體操代表石偉雄及劍擊代表何瑋桁等出席活動；3位獎牌得主張家朗、江旻憓及何詩蓓則未有現身。運動員乘開篷巴士，於園區的美國小鎮大街巡遊，接受市民及旅客的祝賀。 

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剛於日本羽毛公開賽混焦賽事取得銀牌的謝影雪表示，羽毛球在她的生活佔了重要的一席位，又指對羽毛球的熱愛令自己能夠一直堅持，否認不能做這麼多年運動員。她感謝拍檔鄧俊文的支持，在她受傷時一直堅持練習，令自己都堅持。謝影雪又寄語市民，不是見到希望才堅持，而是堅持後才見到希望。

石偉雄表示，不論成績，每個比賽運動員都付出很多努力和汗水準備，每個階段都很難得。他又指，唯一令他堅持的是初心，否則遇到困難時好容易放棄，寄語市民即使輸了99次，都要努力爭取第100次的成功。

石偉雄首次於迪士尼參加巡遊，指見到很多支持者十分開心。他指，目前仍在休息階段，早前做了身體檢查，會視乎報告結果作下一步打算，稍後會公布去向 。石偉雄指，如要退伇「所有嘢都好唔捨得」，形容體操是「屋企」，無論如何都「流住屋企嘅血」；又指若退役會考慮改任教練，希望栽培更多後輩，即使未來在其他方面發展，仍會以其他身份貢獻體操隊。

石偉雄又指，現時運動員所獲的資源，較他小時候學體操時增加不少，又指以往要自費外出比賽，但近年資源有增加，加上支援會隨著年資及成績增加，認為運動員面對這些問題是過程。運動員資助機制檢討本月展開，被問到認為資助增長多少才合理，石偉雄則沒有回應。

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記者：吳穎嵛

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