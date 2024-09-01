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張振朗舊愛陳芷尤囝囝「小龍果」出世　新手媽媽：保證全心全意地愛你

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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陳芷尤宣布「卸貨」當媽媽。

張振朗舊愛陳芷尤（現名陳思帆）當媽媽！現年35歲的陳芷尤從小隨家人移民新加坡，在2011年參加《2011年度香港小姐競選》，可是卻未能入圍決賽，結果入讀第25期藝員訓練班，之後成為藝人。

不過她在2019年與TVB結束賓主關係，並回到新加坡發展。今年3月，陳芷尤宣布與圈外人結婚，婚後兩個月在個人社交平台騷大肚照宣布有喜。

張振朗舊愛陳芷尤結婚個半月再升呢　宣布懷孕做媽媽：輪到我了！

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​​​​​​​陳芷尤兒子乳名「小龍果」

在昨日（8月31日），陳芷尤於社交平台上載數張BB照片，宣布囝囝已在日前出世，她正式「升呢」做媽媽，寫道：「Welcome home, lil A! I promise to love, cherish, and protect you and our little family with all my heart. You’re absolutely perfect!」 (歡迎回家，小A！我保證會全心全意地愛、珍惜、保護你和我們的小家庭。你絕對是完美的！) #小龍果。」

陳芷尤囝囝乳名為「小龍果」，因為他在龍年出世，因此取此可愛乳名。

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