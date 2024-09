張振朗舊愛陳芷尤囝囝「小龍果」出世　新手媽媽：保證全心全意地愛你

▲ 陳芷尤宣布「卸貨」當媽媽。

張振朗舊愛陳芷尤(現名陳思帆)當媽媽!現年35歲的陳芷尤從小隨家人移民新加坡,在2011年參加《2011年度香港小姐競選》,可是卻未能入圍決賽,結果入讀第25期藝員訓練班,之後成為藝人。

不過她在2019年與TVB結束賓主關係,並回到新加坡發展。今年3月,陳芷尤宣布與圈外人結婚,婚後兩個月在個人社交平台騷大肚照宣布有喜。

張振朗舊愛陳芷尤結婚個半月再升呢 宣布懷孕做媽媽:輪到我了!

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

​​​​​​​陳芷尤兒子乳名「小龍果」

在昨日(8月31日),陳芷尤於社交平台上載數張BB照片,宣布囝囝已在日前出世,她正式「升呢」做媽媽,寫道:「Welcome home, lil A! I promise to love, cherish, and protect you and our little family with all my heart. You’re absolutely perfect!」 (歡迎回家,小A!我保證會全心全意地愛、珍惜、保護你和我們的小家庭。你絕對是完美的!) #小龍果。」

陳芷尤囝囝乳名為「小龍果」,因為他在龍年出世,因此取此可愛乳名。

最新影片推介:岑杏賢專訪

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5