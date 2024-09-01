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開學日｜運輸署料明日開學整體交通較繁忙　提醒學生預早出門

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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運輸署提醒學生預早出門，並呼籲駕駛人士盡量避免駕車前往學校區。（資料圖片）

明日（2日）是開學日，運輸署預計整體交通預計會較繁忙，提醒學生應預早出門，以免延誤上學時間；又呼籲駕駛人士盡量避免駕車前往學校區。

運輸署發言人說，學生尤其是準備就讀新校的學生，應盡快熟習往返學校的公共運輸服務路線和班次，乘搭渡輪則應進一步了解航線的船種及航程時間，並留意最新交通消息。往返學校時亦應注意道路安全，正確地使用行人過路設施橫過馬路；橫過馬路時不應飲食、玩遊戲機、使用流動電話或音響耳筒機等。

發言人又說，署方已提醒各主要公共運輸營辦商提供充足服務，並在有需要時加密和調配後備班次，應付乘客需求。署方亦已檢視新學校鄰近交通和運輸安排，並將恢復服務學校區的特別路線。同時，署方已提醒提供接駁陸路口岸的本地專營巴士及過境巴士營辦商，提供足夠服務予跨境學生。

而運輸署緊急事故交通協調中心，明早將提升至最高級別的聯合督導模式運作，聯同警方及各公共運輸營辦商，共同實時密切監察開學日的交通及公共運輸服務情況。署方更會派員到全港各主要公共運輸交匯處和學校區實地監察，包括九龍塘、黃大仙蒲崗村道、葵涌葵盛圍和北角寶馬山等學校區、陸路口岸及隧道，匯報最新情況，在有需要時加強服務及實施相應交通管理措施，如調校交通燈時間及聯絡警方協助疏導交通。

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