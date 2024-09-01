開學日｜蔡若蓮：希望告知已逝長子「母親如今很好」　籲開學日家長多關心子女

▲ 教育局長蔡若蓮的長子於2017年墮樓離世。(資料圖片)

教育局局長蔡若蓮的長子潘匡仁於2017年墮樓離世，蔡若蓮今日接受傳媒訪問罕談喪子之痛，指失去摯愛有如「心中有一個好大嘅窿」，指要走出傷痛困難，惟透過信仰作為依靠，並閱讀書本參考他人面對喪親方法。她指，希望向天上的兒子表示，「你放心吧，母親如今很好。」

蔡若蓮表示，喪子是難以想像的感覺，去到一個很熱鬧的地方也會感到很孤獨，「係個種心口永遠有塊大石頭嘅感覺」。他表示，經過減壓，「可以令心臟有層保護罩，未至於完全碎裂。」

蔡若蓮亦表示，透過閱讀書籍尋求心靈的慰藉，當中作者的丈夫因心臟病發離世、或是一名牧師兒子在渡海泳期間意外離世，看看他人如何面臨這些生命巨變，也透過他人的生命給予自己力量，強化自己的內心。而信仰也是她的一大依靠。另外，他亦指，與教育界同業、以及丈夫行山，亦是他減壓的方式之一。

盼新學年家長積極地扶持小朋友 林正財：盼要求所有學生簽署精神健康約章

去年開學日出現多宗學童自殺個案。首兩個月已有22宗學童自殺或企圖自殺個案，按年較前年增加一倍。蔡若蓮指，精神問題涉及的因素繁多，部分受遺傳或內分泌影響，亦涉及感情、家庭、學業等，認為要「不如綜合去看，不然很容易會看漏眼」。至於新一年新開始，希望家長正面積極地扶持自己的小朋友。

精神健康諮詢委員會主席林正財表示，現有400多間學校簽署精神健康約章，但有學校因擔心被家長投訴所以不簽署，希望政府要求所有學校亦簽署。他表示，同學間亦應互相關懷彼此的精神健康問題，不可以將所有壓力反過來放在校長或老師身上。