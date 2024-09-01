黃宗澤緋聞女友丨玻璃朱上載昔日泳照派福利　朱庭萱：年輕就是食極都唔肥！【多圖】

▲ 玻璃朱上載年青時比堅尼照派福利。

黃宗澤近日忙為宣傳電影《紮職3》四出宣傳，日前與周勵淇齊到網上節目《絲打圍爐》做嘉賓，當中主持人唐詩詠及「娟姐」練美娟講到黃宗澤的緋聞。主持十分愛錫黃宗澤，因為在節目沒有提他一位具爭議的緋聞女友「玻璃朱」朱庭萱。

現年49歲的KOL「玻璃朱」朱庭萱因為不時在網上有惹火言論，再加上她與不少藝人關係密切，因此而受關注。

早在2年前，玻璃朱曾加《中年好聲音》面試，可是只唱了約1分鐘便被叮走。當時成為網民熱話，事後她似乎不甘被網民嘲笑，在社交平台上舉N個原因，比如準備時間不夠、選錯歌等，同時更透露「自己一直好鍾意唱歌，細個時玩好多歌唱比賽同經常跟少年警訊四圍表演。」

樂壇天后丨玻璃朱質疑sammi個唱嘉賓名單 朱庭萱：佢又不請下聲夢班人

▲ 玻璃朱曾加《中年好聲音》面試，可是只唱1分鐘左右被叮走。

卡拉OK賽奪冠

在日前，玻璃朱在個人社交平台上載在1998年參加「迷城卡拉OK歌唱大賽」的照片，當年她更奪冠軍，比賽由新城電台直播，她寫道：

想當年都參加好多歌唱比賽，係1998年參加了位於尖沙咀的迷城卡拉OK歌唱大賽，並非常幸運了得到了冠軍！比賽當時也由新城電台直播！自己一直都是唱鄭秀文的歌入圍，可能聲音有點像吧。

記得自己是唱「小心女人」和「捨不得你」的，前幾天收拾，又看到這張相，原來當時有很多熟悉的朋友也在！Philip 一哥、John哥、阿車、古巨基、Bobby等⋯

另外，她再之前在位個人社交平台表示因為媽媽收拾東西，所以找到以前的舊日照及獎牌，當中包括她昔日泳照，相中年青的她穿白色三點式，玻璃朱寫道：

昨天在媽媽家收拾東西，找到了很多舊照片和以前那些的獎牌。還見23歲的我隻身走到夏威夷旅行拍的泳衣照😝，當年真的瘦很多（零P圖），年輕就是食極都唔肥！😅現在已經賤肉橫生！😩🤪人 還有跟父母的合照，一張是一個月大，一張是三歲，很想念我的爸爸。🥹❤️🙏🏻。 大家覺得我有沒有改變？

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

與黃宗澤「姊弟戀」

玻璃朱是林峯契家姐，常跟林峯張馨月夫婦飯局，又跟姚子羚、陳凱琳等是好友，在其IG常有跟不同明星的集郵照，十分高調。

最經典是她曾在個人網誌自稱跟黃宗澤拍拖，可惜這段「姊弟戀」只維持5個月，她指當年黃宗澤年紀尚小，未能給予自己安全感，無奈結束這段情，並指因失戀而傷得很深，要自閉3個月才痊癒。

不過，她指二人再見亦是朋友，會追看對方劇集，惟Bosco從未正面承認二人戀情。

▼ 點擊圖片放大 +23 +22

​​​​​​​玻璃朱冒險產子

玻璃朱曾有一段婚姻，39歲懷孕時發現有3粒約10厘米闊子宮瘤，但她仍冒險產子，誕下混血兒Keon。

但在兒子兩歲時，朱庭萱因與丈夫相處不來很多爭執而離婚，而她一直母兼父職。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5