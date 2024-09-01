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高官外訪｜本周開展訪澳行程　陳茂波：冀加強與澳洲經貿合作

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 34 分鐘前

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財政司司長陳茂波。（資料圖片）

財政司司長陳茂波本周將出訪澳洲墨爾本和悉尼，希望加強與澳洲的經貿、金融和創科的聯繫和合作，開拓更多商機。他表示，止行希望做到主題式招商引資，為新興產業提供更多交流合作機會、為綠色科技發展推動更多交流與合作、及鞏固及拓展與傳統海外市場的聯繫。 

陳茂波今日發表網誌指，此次訪澳的焦點之一是與當地的生物醫藥科技、新能源、金融科技等領域的創科企業交流，認為香港作為聯通內地和世界的「雙向門戶」，是科企拓展整個區域和內地市場的理想平台，希望行程中可介紹香港發展的戰略優勢，有利科企作出落戶香港或擴大在港營運的決定。

陳茂波又稱，去年從澳洲進口到香港的貨品價值合共有148億元，當中去年從澳洲進口的葡萄酒總值逾14億港元，認為香港的空運網絡、完善的倉儲設施配套及高效的清關程序，可讓香港成為高價值產品最具成本效益的集散及轉運中心。

創科企業落戶香港將為經濟增添新動能

另外，陳茂波提到過去9年，政府投放了逾2100億元推動創科發展，加快推動整個生態圈的更蓬勃發展，香港正積極發展成為國際創科中心。他指出，世界知識產權組織(WIPO)上周發表年度全球創新指數的全球百強科技集群排名，深圳—香港—廣州科技集群連續5年蟬聯全球第二位，僅次於東京—橫濱科技集群。

他相信，隨著創科企業相繼落戶香港或擴大在港的營運，結合大灣區高端製造業優勢及創新力量，必定會為本港經濟增添新動能。

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