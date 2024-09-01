嘻哈歌手Fatman Scoop登台突暈倒　送院搶救無效終年56歲

▲ Fatman Scoop逝世。

美國紐約嘻哈饒舌傳奇Fatman Scoop日前在康涅狄格州（Connecticut）表演期間在台上突然暈倒，緊急送醫後終告不治，終年56歲。

多年前以《Be Faithful》一曲紅透歐洲樂壇的嘻哈歌手Fatman Scoop，在康涅狄格州登台期間突然暈倒，可惜搶救無效，死因仍有待調查。

▲ Fatman Scoop

曾獲格林美獎

據美聯社報道，Fatman Scoop的家人8月31日公布噩耗，表示Fatman Scoop前一天晚上在表演時發生暈倒後不逝世，稱：「世界失去了一名在舞台上光芒四射的藝人」。

Fatman Scoop本命Isaac Freeman III，被認為是1990年代紐約嘻哈界極具影響力的傳奇人物，他多年前以《Be Faithful》一曲紅透歐洲樂壇，代表作《Lose Control》曾獲格林美獎，與Mariah Carey合唱的《It's Like That》亦屬經典。

▲ Fatman Scoop所屬公司於公布不幸消息並在IG發文悼念。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5