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嘻哈歌手Fatman Scoop登台突暈倒　送院搶救無效終年56歲

娛樂

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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Fatman Scoop逝世。

美國紐約嘻哈饒舌傳奇Fatman Scoop日前在康涅狄格州（Connecticut）表演期間在台上突然暈倒，緊急送醫後終告不治，終年56歲。

多年前以《Be Faithful》一曲紅透歐洲樂壇的嘻哈歌手Fatman Scoop，在康涅狄格州登台期間突然暈倒，可惜搶救無效，死因仍有待調查。

Fatman Scoop

曾獲格林美獎

據美聯社報道，Fatman Scoop的家人8月31日公布噩耗，表示Fatman Scoop前一天晚上在表演時發生暈倒後不逝世，稱：「世界失去了一名在舞台上光芒四射的藝人」。

Fatman Scoop本命Isaac Freeman III，被認為是1990年代紐約嘻哈界極具影響力的傳奇人物，他多年前以《Be Faithful》一曲紅透歐洲樂壇，代表作《Lose Control》曾獲格林美獎，與Mariah Carey合唱的《It's Like That》亦屬經典。

Fatman Scoop所屬公司於公布不幸消息並在IG發文悼念。

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