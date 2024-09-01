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啟德體育園｜李家超：要求順利如期落成啟用　明年首季有盛大開幕禮

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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特首李家超上周二（8月27日）到啟德體育園視察。（李家超fb圖片）

特首李家超上周二（8月27日）到啟德體育園視察，了解工程落成進度，他要求工作小組確保啟德體育園順利如期落成啟用，以鞏固香港作為盛事之都的策略定位。他又期望啟德體育園能積極帶來協同效應，在推動體育發展的同時，帶動演出、旅遊等產業的發展，創造強大的經濟效益。

李家超今日在社交平台表示，日前率領官員到啟德體育園視察，實地聽取園區周邊配套設施、人群疏散演習等工作匯報，同時聽取業界對園區建設和推廣體育工作的意見，讓他在撰寫《施政報告》時有更多角度的考慮和分析。

李家超提醒人員留意執行細節，加強應變能力，確保園區落成後運作暢順。他提到啟德體育園將在正式開幕前，進行不同的演練和試業活動，以調整和不斷優化營運模式和舉辦大型活動的安排，並按需要調整策略，提升應變效能。

李家超續稱，為向世界展現啟德體育園的舞台，啟德體育園將於明年第一季舉辦一場盛大的開幕活動，期待屆時會有多名香港本地的體藝明星，在啟德體育園的主場館這世界級的舞台上，為觀眾帶來一連串精彩的表演；同時希望體育園能積極帶來協同效應，在推動體育發展的同時，帶動演出、旅遊等產業的發展，創造強大的經濟效益

責任編輯：戴朗希

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