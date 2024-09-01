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東張女神X香港小姐丨陳懿德肯學肯搏　性感傻大姐德德晚裝派福利【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

陳懿德真係好有機會上位。

2021年參選港姐入行的「東張女神」陳懿德（德德）愈戰愈勇，在《東張西望》、《福祿壽訓練學院》和早前的主持巴黎奧運節目都表現不俗，被外間視為有潛力上位成麥美恩接班人。

其實德德家底不俗，住元朗豪宅是名有錢女，從她在社交網分享的相片所見，其家中大廳可容納數十位朋友參與生日派對，豪宅樓底相當高、掛有巨型畫作、吊燈，十分有氣派。

不過德德曾受訪回應「屋企有錢」一事稱，父母的錢不是屬於她，並希望自己有能力可賺得到錢，並稱自己在大學時已自給自足、自己交學費，努力靠自己。

福祿壽訓練學院丨陳懿德主持節目獲封「麥美恩接班人」 德德：希望氹人開心嘅勇氣被看見

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梁敏巧讚德德靚

而她的確十分搏命，在《福祿壽訓練學院》扮鬼扮馬完全零包袱，而做主持做足功課沒偷懶，記熟資料又腦筋轉數快，因此獲觀眾不俗口碑。

此外，擁有好身材的德德也十分識做，不時派福利益粉絲，早前在個人社交平台上載數張身穿黑色低胸晚裝的性感照片，將豐富身才盡展，其中一張她仰後聞花的照片更似幾乎走光，睇得粉絲肉緊，連另一位「東張女神」梁敏巧也留言讚靚，稱：「人比花嬌」。

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