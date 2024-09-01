創科發展｜孫東：成為香港矽谷仍有相當距離　需鼓勵社會資本參與

▲ 創科局局長孫東。（資料圖片）

政府前年公布《香港創新科技發展藍圖》，發展香港成為國際創新科技中心。創科局局長孫東今日（1日）出席電台節目時表示，兩年來已有不錯開局，但坦言要成為「香港矽谷」或國際創科中心，「仍有相當一段路要走」，需把本港創科的基礎和優勢，轉化為實質生產力和經濟增長，讓市民看得見。

孫東指，本屆政府高度重視創新科技發展，在過去兩年已有不錯的開局，例如施政報告提出「5年內引進至少100間具有代表性的創科企業」，提前了3年完成，惟認為香港距離發展成為另一個矽谷「仍有相當一段路要走。」

他續指，政府近年投入逾2,000億元發展創科，但絕大部分用於基建。而即使真正用於前沿科技的金額逐年增加，到去年更達本地生產總值（GDP）的1.07%，「是香港歷史上最高水準」，與周邊地區相比仍然很低，「深圳、北京、上海等地都超過5%。」

他認為歷史留予香港的時間不多，加上政府財政面對挑戰，教育、福利、醫療等開支不能減，若要進一步發展創科，未來需鼓勵社會資本多參與，「一定要加強高質量發展，將GDP增長『餅做大』，在科技投入才有增長空間。第二方向一定要鼓勵企業、產業多投入，以深圳為例，90%以上投資都是來自產業。產業發展起來，科技有強大需求，才會投資上游。上游發展好，又會有新科技促進產業發展，這就形成良性循環。」

至於河套港深創新及科技園香港園區，孫東稱，工作進展良好，首3座大樓最快今年底落成，有59家企業將進駐，當中3成屬首次來港；目標未來數年建成首批合共8座大樓。他又稱，園區將採取4大方向，包括建立世界級產學研平台、具有國際競爭力的產業轉化基地、成為匯聚創科資源高地，及成為國家新制度新政策試驗地，詳細內容將在年底公布。

他並提到，本港未來三大園區分布在南中北區，包括數碼港、科學園和新田科技城，強調各園區有一定分工，但不排除園區之間有個別領域重合，相信企業會根據自己實際情況，選擇心儀園區。

另外，孫東早前到北京拜訪國家衛健委，雙方就促進創新要素在河套合作區實現跨境便捷流動交換意見。他說國家非常支持醫療數據和生物樣本等科研數據，跨境流動到香港園區，目前進展良好，內地不少自貿區在相關範疇已有較開放政策，認為河套區日後可參考，雙方將繼續探討如何將政策落地實行。

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