社區取藥｜醫管局下周二推萬寧屈臣氏取藥服務　冀病人感受社區醫療資源、配合基層醫療發展

▲ 下周二起，病人診症後，可到萬寧或屈臣氏的社區取藥點，領取醫管局配發的藥物。（吳穎嵛攝）

醫管局繼去年推出藥物送遞服務，今年9月再增設社區取藥服務。下周二（10日）起，病人診症後，可於HA Go預約，選擇到萬寧及屈臣氏共114個社區取藥點，領取醫管局配發的藥物。社區藥劑師於取藥時會為病人提供藥物輔導，及解答病人有關藥物的問題。局方表示，有關服務促進藥劑服務共同治理病人的服務模式，未來會按服務需求增加社區取藥點。

大部分醫管局轄下醫院和診所的專科門診、普通科門診、出院及急症室病人均可使用服務，惟不包括危險藥物，如馬啡、安眠藥等。病人需成為HA Go會員，使用服務時於應用程式內選擇適合的社區取藥點，包括萬寧及屈臣氏各57間。如病人於就診當日下午3點前確認送藥安排，藥物將會在翌日送抵。病人須在收到通知後3個工天內領取藥物，藥房最多為病人保存7日；如7日後仍未有人領取，將送回醫管局藥劑部。

醫院管理局總藥劑師崔俊明提醒，病人需確保家中有足夠藥物才使用社區取藥服務，否則應該親身到醫管局藥劑部取藥。與藥物送遞服務一樣，運輸物流費用同樣為65元，服務屬協作性質，病人毋須向社區藥房額外付費。取藥時，社區藥劑師會為病人提供藥物輔導，亦可以解答病人藥物上的問題。

以往藥物送遞服務可直接將藥物送到病人家中，相比之下社區取藥服務似乎「冇咁方便」。崔俊明回應指，有關服務提供多一個選擇予市民，強調服務的重點是讓病人感受到社區的專業醫療資源，將來有小毛病或藥物上的問題，可以直接找社區藥劑師，配合基層醫療發展。崔俊明又指，有關服務建立社區藥劑服務合作夥伴網絡，促進藥劑服務共同治理病人的服務模式，未來會按服務需求增加社區取藥點，及探討與更多社區藥房協作。

監管方面，醫管局會定期探訪及巡視社區藥房，確保服務質素；如遇上事故，如送貨延誤、藥物有損毀等，藥房均需記錄在案，供局方跟進。

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