巴黎殘奧｜港隊大豐收4將坐銀望金　今屆6獎牌入袋再創紀錄(附金牌戰時間表)

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巴黎殘奧港隊有好消息，一晚之內確定再收獲多4面獎牌，包括羽毛球陳浩源及硬地滾球3名戰將龍子健、張沅及何宛淇，均成功躋身個人賽決賽，坐銀望金！留意今天港隊4場焦點金牌戰如下：

港隊焦點金牌戰

9月2日（周一）

下午5時40分 -- 硬地滾球男子BC1金牌戰 中國香港龍子健 對 韓國鄭昇俊

下午7時25分 -- 硬地滾球女子BC4金牌戰 中國香港張沅 對 中國林細妹

下午10時30分 -- 羽毛球 男子單打WH2級 中國香港陳浩源 對 日本梶原大暉

9月3日（周二）

凌晨12時30分 -- 硬地滾球女子BC3金牌戰 中國香港何宛淇 對 澳洲李森

連同女飛魚陳睿琳首日於100米蝶泳奪得銀牌，及14歲「小飛魚」吳卓恩100米蛙式摘得銅牌，港隊最少6面獎牌數目，已超逾去屆紀錄。

巴黎2024殘奧會9月1日進入第4日賽事，港將陳浩源昨於羽毛球男單WH2準決賽時首局先落後，後追至「刁時」反勝，並於第二局以21︰10反勝，本港時間周一(2日)晚上10時半首次晉身金牌戰。

陳浩源賽後表示，賽前已希望將上屆東奧的銅牌「轉顏色」，終於做得到，感謝總教練。他指，首局落後時教練提醒要「頂得住」。39歲的他指輪椅羽毛球耐力重要， 第一局成功令21歲的韓國對手招架不住，對方第二局因手部出現問題，令他成功控制比賽節奏。

至於港隊硬地滾球，亦在一晚之內接連傳來好消息，男子代表龍子健、女子代表張沅及何宛淇，亦分別於個人賽晉身決賽。三人皆坐銀望金！

其中何宛淇狀態大勇，以4︰1於女子BC3級個人賽擊敗韓國對手；首次參與殘奧的張沅亦於BC4級大勝馬來西亞對手7︰0；至於龍子健則於男子BC1組，以4︰3擊敗印尼對手。

龍子健將在周一下午5時40分迎戰韓國鄭昇俊爭金；張沅將於晚上7時25分出戰決賽，與國家隊林細妹爭奪金牌；何宛淇則於周二凌晨12時30分爭金。

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