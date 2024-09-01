巴黎殘奧｜陳浩源勇破韓國對手闖金牌戰　港隊大豐收今晚鎖定4獎牌

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巴黎殘奧港隊有好消息，一晚之內確定再收獲多4面獎牌。其中硬地滾球，龍子健、以及女子代表張沅、何宛淇分別於個人賽晉身決賽。羽毛球男單WH2陳浩源亦擊敗韓國對手，於明天晚上10時半首次晉升金牌戰。港隊今晚大豐收鎖定4獎牌後，連同早前游泳代表陳睿琳於100米蝶泳奪得銀牌，已與去屆紀錄數目持平。

陳浩源於準決賽時首局先落後，後追至「刁時」反勝，並於第二局以21:10勝出。陳浩源賽後表示，賽前希望東奧的銅牌「轉顏色」，今屆終於做得到，感謝總教練。他指，首局落後時教練提醒要「頂得住」。39歲的他指輪椅羽毛球耐力重要， 第一局成功令21歲的韓國對手招架不住，「打爆了佢隻手」。對方第二局因手部出現問題，令他成功控制比賽戰奏。他指，今晚會好好休息，明天金牌戰盡力作賽。

至於港隊硬地滾球，一晚之內接連傳來好消息。其中何宛淇以4:1擊敗韓國對手、首次參與殘奧的張沅於BC4組大勝馬來西亞對手7:0；至於龍子健則於男子BC1組，以4:3擊敗印尼對手。

殘奧港隊今日再有賽事，朱文佳將於凌晨2點出戰男子羽毛球SH6級，吳卓恩出戰女子100公尺蛙式SB6級，至於鄧韋樂、張浚諾、陳睿琳、張可盈於周一凌晨出戰混合4×100米自由泳接力，面對英國、澳洲、以及日本等強手。

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