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盛事經濟｜ART021藝術博覽會主畫廊單元今閉幕　共錄近3萬人次入場

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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首屆ART021 HONG KONG香港廿一當代藝術博覽會。（資料圖片）

獲政府「文化藝術盛事基金」資助1,500萬、首次落戶香港的「ART021 HONG KONG 香港廿一當代藝術博覽會」，主畫廊單元（GALLERIES）今日（1日）閉幕，共錄得近3萬人次入場，展館人流如鯽，不少畫廊的作品更在首天便全部售罄，要急忙補貨或改為預售。

主畫廊單元由8月29日起，在西九文化區管理局大樓富藝斯亞洲總部舉行，匯聚中國內地多間頂級畫廊，展出精選的當代繪畫、水墨、雕塑、裝置及數碼藝術作品。來到活動最後一日，大會指共錄得近3萬人次入場，不少畫廊反映人流和生意額較預期好，盼博覽會明年繼續舉辦，造福藝術界。

多間畫廊亦表示，國際展覽如巴塞爾藝術展（Art Basel），多以歐美畫廊為主導，內地及亞太地區如日韓台的畫廊很難成為焦點。而「ART021 HONG KONG」則推廣亞洲一流畫廊及藝術家，又引入並展示前沿的「全球南方」概念，藏家多來自本地、大灣區、其他內地城巿和東南亞等地區。

ART021藝術集團聯合創始人周大爲稱，「ART021 HONG KONG」是一個藝術嘉年華大平台，集國際化和本土化於一體、專業性和大眾性於一身，形容想製造「art city walk」概念。

他又稱，香港是金融城市，藝術品零關稅，加上隨着港府及社會各界支持藝術，不少國際藝術展覽落戶香港，香港已成為全球第二大藝術品交易中心，僅次於紐約，「是全世界最適合做藝術中心的地方。」而今次展覽人流及銷售額都超出預期，希望明年續在港舉辦，並擴大規模。

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