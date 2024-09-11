小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位申請　港島區5校網63間官津小學額一覽

▲ 2025小一自行分配學位申請，港島區5校網63間官津小學額一覽。

【小一自行分配學位2025/小一自行派位/小一入學/小一申請/官津小學】2025/26年度小一自行分配學位階段將於9月19日至27日接受申請，多間熱門官立及資助小學向來搶手。港島區名校雲集，當中以中西區11校網及灣仔區12校網有最多傳統名校，很多家長更孟母三遷搬入，希望能入讀心儀學校。

TOPick根據教育局「2025年度自行分配學位階段各小一學校網小學名冊」，整理了港島區5個校網共63間官立及津貼小學的自行分配學位學額，以供家長參考。

小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位申請 九龍區10校網129間官津小學額一覽

小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位申請 新界區21校網255間官津小學額一覽

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中西區

小一自行分配學位｜ 11校網

中環、上環、西營盤、石塘咀、堅尼地城、山頂

聖嘉祿學校 25 聖士提反女子中學附屬小學 50 李陞小學 25 天主教總堂區學校 50 香港潮商學校 50 英皇書院同學會小學 25 聖公會基恩小學 38 聖公會呂明才紀念小學 50 聖公會聖馬太小學 25 聖公會聖彼得小學 75 嘉諾撒聖心學校 63 新會商會學校 25 聖安多尼學校 38 般咸道官立小學 25 中西區聖安多尼學校 38 英皇書院同學會小學第二校 38

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灣仔區

小一自行分配學位｜ 12校網

灣仔、銅鑼灣、跑馬地、大坑、渣甸山、掃桿埔、肇輝台、東山台、勵德邨、玫瑰新邨、松柏新邨、柏景台、金龍台

聖保祿天主教小學 50 嘉諾撒聖方濟各學校 50 聖若瑟小學 63 軒尼詩道官立小學 63 保良局金銀業貿易場張凝文學校 38 官立嘉道理爵士小學 50 東華三院李賜豪小學 38 佛教黃焯菴小學 25 李陞大坑學校 25 瑪利曼小學 50 寶覺小學 38 寶血小學 38 聖公會聖雅各小學 63 軒尼詩道官立小學（銅鑼灣） 63

**北角官立小學（雲景道）於2024/25學年起，與位於14校網的北角官立小學合併。

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東區

小一自行分配學位｜ 14校網

北角、鰂魚涌、太古城、康山、鯉景灣、康東邨、西灣台、嘉亨灣

北角衞理小學 50 北角官立小學 63 北角循道學校 50 番禺會所華仁小學 50 佛教中華康山學校 50 香港嘉諾撒學校 75 啟基學校（港島） 38 聖公會聖米迦勒小學 50 滬江小學 50 太古小學 63 丹拿山循道學校 50

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小一自行分配學位｜16校網

柴灣、筲箕灣、西灣河、亞公岩、石澳、大浪灣、耀東邨、興東邨、東熹苑、東霖苑、逸濤灣、杏花邨、山翠苑、興華邨、漁灣邨、環翠邨、小西灣邨、翠灣邨、富景花園、富怡花園、富欣花園、曉翠苑、佳翠苑、杏翠苑、連翠邨

天主教明德學校 50 筲箕灣官立小學 50 中華基督教會基灣小學 50 基督教香港信義會信愛學校 50 慈幼學校 38 筲箕灣崇真學校 50 香港中國婦女會丘佐榮學校 63 救世軍韋理夫人紀念學校 50 勵志會梁李秀娛紀念小學 63 愛秩序灣官立小學 63 培僑小學 63 中華基督教會基灣小學（愛蝶灣） 50 聖公會柴灣聖米迦勒小學 50

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南區

小一自行分配學位｜ 18校網

香港仔、鴨脷洲、薄扶林、黃竹坑、赤柱、淺水灣、深水灣、舂坎角、壽臣山、置富花園、薄扶林花園、華富邨、華貴邨、嘉隆苑、碧瑤灣、田灣、石排灣、海怡半島、貝沙灣、紅山半島、陽明山莊

鴨脷洲街坊學校 50 東華三院鶴山學校 50 嘉諾撒培德學校 25 聖公會置富始南小學 50 聖伯多祿天主教小學 50 聖公會田灣始南小學 63 海怡寶血小學 50 香港南區官立小學 50 香港仔聖伯多祿天主教小學 63

**華富邨寶血小學由2025/26學年起不再收小一新生，退出小一入學統籌辦法，2028/29學年結束後停辦。

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