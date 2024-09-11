小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位申請 港島區5校網63間官津小學額一覽
撰文： 林綺玲
發布時間： 2 小時前
最後更新： 1 小時前
【小一自行分配學位2025/小一自行派位/小一入學/小一申請/官津小學】2025/26年度小一自行分配學位階段將於9月19日至27日接受申請，多間熱門官立及資助小學向來搶手。港島區名校雲集，當中以中西區11校網及灣仔區12校網有最多傳統名校，很多家長更孟母三遷搬入，希望能入讀心儀學校。
TOPick根據教育局「2025年度自行分配學位階段各小一學校網小學名冊」，整理了港島區5個校網共63間官立及津貼小學的自行分配學位學額，以供家長參考。
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中西區
小一自行分配學位｜11校網
中環、上環、西營盤、石塘咀、堅尼地城、山頂
|聖嘉祿學校
|25
|聖士提反女子中學附屬小學
|50
|李陞小學
|25
|天主教總堂區學校
|50
|香港潮商學校
|50
|英皇書院同學會小學
|25
|聖公會基恩小學
|38
|聖公會呂明才紀念小學
|50
|聖公會聖馬太小學
|25
|聖公會聖彼得小學
|75
|嘉諾撒聖心學校
|63
|新會商會學校
|25
|聖安多尼學校
|38
|般咸道官立小學
|25
|中西區聖安多尼學校
|38
|英皇書院同學會小學第二校
|38
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灣仔區
小一自行分配學位｜12校網
灣仔、銅鑼灣、跑馬地、大坑、渣甸山、掃桿埔、肇輝台、東山台、勵德邨、玫瑰新邨、松柏新邨、柏景台、金龍台
|聖保祿天主教小學
|50
|嘉諾撒聖方濟各學校
|50
|聖若瑟小學
|63
|軒尼詩道官立小學
|63
|保良局金銀業貿易場張凝文學校
|38
|官立嘉道理爵士小學
|50
|東華三院李賜豪小學
|38
|佛教黃焯菴小學
|25
|李陞大坑學校
|25
|瑪利曼小學
|50
|寶覺小學
|38
|寶血小學
|38
|聖公會聖雅各小學
|63
|軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）
|63
**北角官立小學（雲景道）於2024/25學年起，與位於14校網的北角官立小學合併。
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東區
小一自行分配學位｜14校網
北角、鰂魚涌、太古城、康山、鯉景灣、康東邨、西灣台、嘉亨灣
|北角衞理小學
|50
|北角官立小學
|63
|北角循道學校
|50
|番禺會所華仁小學
|50
|佛教中華康山學校
|50
|香港嘉諾撒學校
|75
|啟基學校（港島）
|38
|聖公會聖米迦勒小學
|50
|滬江小學
|50
|太古小學
|63
|丹拿山循道學校
|50
同場加映：小一叩門11條常見面試題目
小一自行分配學位｜16校網
柴灣、筲箕灣、西灣河、亞公岩、石澳、大浪灣、耀東邨、興東邨、東熹苑、東霖苑、逸濤灣、杏花邨、山翠苑、興華邨、漁灣邨、環翠邨、小西灣邨、翠灣邨、富景花園、富怡花園、富欣花園、曉翠苑、佳翠苑、杏翠苑、連翠邨
|天主教明德學校
|50
|筲箕灣官立小學
|50
|中華基督教會基灣小學
|50
|基督教香港信義會信愛學校
|50
|慈幼學校
|38
|筲箕灣崇真學校
|50
|香港中國婦女會丘佐榮學校
|63
|救世軍韋理夫人紀念學校
|50
|勵志會梁李秀娛紀念小學
|63
|愛秩序灣官立小學
|63
|培僑小學
|63
|中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）
|50
|聖公會柴灣聖米迦勒小學
|50
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南區
小一自行分配學位｜18校網
香港仔、鴨脷洲、薄扶林、黃竹坑、赤柱、淺水灣、深水灣、舂坎角、壽臣山、置富花園、薄扶林花園、華富邨、華貴邨、嘉隆苑、碧瑤灣、田灣、石排灣、海怡半島、貝沙灣、紅山半島、陽明山莊
|鴨脷洲街坊學校
|50
|東華三院鶴山學校
|50
|嘉諾撒培德學校
|25
|聖公會置富始南小學
|50
|聖伯多祿天主教小學
|50
|聖公會田灣始南小學
|63
|海怡寶血小學
|50
|香港南區官立小學
|50
|香港仔聖伯多祿天主教小學
|63
**華富邨寶血小學由2025/26學年起不再收小一新生，退出小一入學統籌辦法，2028/29學年結束後停辦。
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