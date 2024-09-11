小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位申請 新界區21校網255間官津小學額一覽
撰文： 林綺玲
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【小一自行分配學位2025/小一自行派位/小一入學/小一申請/官津小學】2025/26年度小一自行分配學位階段將於9月19日至27日接受申請，在新界區校網當中，以沙田區91校網較受家長歡迎，雲集了多間地區熱門學校。惟新界區部分學校所提供的學額減少，家長務必留意。
TOPick根據教育局「2025年度自行分配學位階段各小一學校網小學名冊」，整理了新界區21個校網共255間官立及津貼小學的自行分配學位學額，以供家長參考。
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荃灣區
小一自行分配學位｜62校網
荃灣、老圍、柴灣角、川龍、汀九、油柑頭、深井、青龍頭、馬灣、大嶼山東北、福來邨、祈德尊新邨、荃錦中心、荃灣廣場、翠豐臺、荃灣中心、荃景花園、荃威花園、錦豐園、荃德花園、麗城花園、翠濤閣、灣景花園、麗都花園、海韻花園、浪翠園、豪景花園、愉景新城、恒麗苑、石圍角邨、象山邨、綠楊新邨、荃灣花園、荃昌中心、荃豐中心、華都中心、富華中心、怡景園、荃灣城市廣場、海濱花園、東亞花園、富麗花園、海灣花園、名逸居、寶雲匯、朗逸峰、爵悅庭、萬景峰、荃新天地、縉庭山、韻濤居、碧堤半島、縉皇居、寶石大廈、白田壩村、光板田村、木棉下村、西樓角村、海壩村、三棟屋村、咸田村、楊屋村、河貝村、關門口村、馬閃排村、芙蓉山、環宇海灣、尚翠苑、柏傲灣、海之戀
|荃灣潮州公學
|50
|天佑小學
|25
|中華基督教會全完第一小學
|50
|荃灣天主教小學
|38
|路德會聖十架學校
|50
|香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學
|50
|中華基督教會基慧小學
|50
|寶血會伍季明紀念學校
|50
|靈光小學
|13
|海壩街官立小學
|63
|柴灣角天主教小學
|50
|荃灣公立何傳耀紀念小學
|50
|香港浸信會聯會小學
|63
|天主教石鐘山紀念小學
|63
|荃灣官立小學
|63
|中華基督教會基慧小學（馬灣）
|63
|寶血會思源學校
|50
|深井天主教小學
|50
小一自行分配學位｜64校網
上葵涌圍、打磚坪村、中葵涌村、大白田村、油麻磡村、梨木樹邨、雍雅軒、石蔭邨、石籬邨、怡峰苑、安蔭邨、寧峰苑、嘉翠園、和記新邨、昇柏山
|聖公會主愛小學
|63
|石籬天主教小學
|50
|梨木樹天主教小學
|50
|嗇色園主辦可信學校
|50
|慈幼葉漢小學
|50
|聖公會主愛小學（梨木樹）
|38
|慈幼葉漢千禧小學
|63
|石籬聖若望天主教小學
|38
葵青區
小一自行分配學位｜65校網
光輝圍、下葵涌村、鐘山台、九華徑、翠瑤苑、麗瑤邨、荔景邨、悅麗苑、賢麗苑、祖堯邨、華員邨、華景山莊、海峰花園、荔灣花園、浩景臺、荔欣苑、華荔邨、大窩口邨、葵蓉苑、葵涌邨、葵盛邨、月海灣、高盛臺、葵芳邨、芊紅居、葵興邨、葵涌廣場、葵康苑、葵俊苑、新葵興花園、新葵芳花園、葵芳閣、葵賢苑、葵聯邨、葵馥苑、葵翠邨、 荔景臺
|聖公會主恩小學
|50
|亞斯理衛理小學
|50
|聖公會仁立小學
|63
|佛教林炳炎紀念學校
|50
|中華傳道會許大同學校
|50
|基督教香港信義會葵盛信義學校
|50
|柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校
|50
|中華基督教會全完第二小學
|38
|祖堯天主教小學
|50
|中華基督教會基真小學
|63
|佛教林金殿紀念小學
|63
|聖公會仁立紀念小學
|63
小一自行分配學位｜66校網
青衣、青泰苑、青雅苑、長發邨、長安邨、青宏苑、灝景灣、盈翠半島、偉景花園、長亨邨、長宏邨、青衣邨、宏福花園、青怡花園、海悅花園、曉峰園、翠怡花園、海欣花園、長康邨、青盛苑、青華苑、長青邨、美景花園、藍澄灣、綠悠雅苑、大王下村、新屋村、鹽田角村、藍田村
|青衣商會小學
|50
|保良局陳溢小學
|50
|荃灣商會學校
|50
|中華傳道會呂明才小學
|50
|東華三院黃士心小學
|50
|仁濟醫院趙曾學韞小學
|38
|聖公會何澤芸小學
|63
|聖公會青衣邨何澤芸小學
|63
|聖公會青衣主恩小學
|63
|保良局世德小學
|50
|東華三院周演森小學
|38
**郭怡雅神父紀念學校獲分配位於深水埗連翔道之新建小學校舍，新校舍位處深水埗區40校網。
最新影片推介︰
屯門區
小一自行分配學位｜70校網
屯門西（屯門河道以西）、藍地、舊墟、美樂花園、兆山苑、蝴蝶邨、湖景邨、白角、龍鼓灘、兆禧苑、海翠花園、新屯門中心、邁亞美海灣、悅湖山莊、龍門居、富健花園、啟豐園、慧豐園、和平新村、紫翠花園、鍾屋村、麒麟圍、兆康苑、澤豐花園、大興邨、大興花園、翠林花園、石排頭、山景邨、良景邨、康德花園、田景邨、建生邨、新圍苑、兆畦苑、綠怡居、卓爾居、寶田中轉房屋、茵翠豪庭、亦園村、順風圍、泥圍、福亨村、桃園圍、青磚圍、紫田村、小坑村、寶怡花園、盈豐園、海麗花園、兆邦苑、兆隆苑、楊小坑、青山村、豫豐花園、兆軒苑、屯子圍、森築苑、龍逸邨、欣田邨、富澤豪庭
|中華基督教會何福堂小學
|63
|保良局莊啟程第二小學
|63
|台山商會學校
|63
|仁德天主教小學
|50
|樂善堂梁黃蕙芳紀念學校
|50
|保良局梁周順琴小學
|63
|五邑鄒振猷學校
|50
|香港路德會增城兆霖學校
|50
|道教青松小學
|63
|世界龍岡學校劉德容紀念小學
|50
|仁濟醫院羅陳楚思小學
|63
|保良局方王錦全小學
|50
|香港紅卍字會屯門卍慈小學
|50
|僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校
|50
|中華基督教會蒙黃花沃紀念小學
|63
|柏立基教育學院校友會何壽基學校
|50
|屯門官立小學
|50
|保良局志豪小學
|63
|道教青松小學（湖景邨）
|50
小一自行分配學位｜71校網
屯門東（屯門河道以東）、虎地、龍珠島、新墟、小欖、掃管笏、大欖涌、井頭村、友愛邨、兆安苑、安定邨、置樂花園、華都花園、屯門市廣場、時代廣場、三聖邨、景峰花園、怡樂花園、偉景花園、恒福花園、恒順園、冠峰園、翠寧花園、兆麟苑、黃金海岸、帝濤灣、叠茵庭、富泰邨、南浪海灣、嘉悅半島、豐景園、漣山、翠濤居、瑜翠園、浪濤灣、愛琴灣、愛琴海岸、聚康山莊、彩暉花園、嘉和里、海景花園、小秀村、蟠龍半島、青山別墅、景新臺、海典軒、怡峰園、彩華花園、龍成花園、瓏門、星堤、滿名山、御半山
|圓玄學院陳國超興德小學
|50
|青山天主教小學
|50
|伊斯蘭學校
|50
|東華三院鄧肇堅小學
|63
|路德會呂祥光小學
|63
|順德聯誼總會胡少渠紀念小學
|50
|順德聯誼總會何日東小學
|50
|仁愛堂劉皇發夫人小學
|50
|博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校
|50
|聖公會蒙恩小學
|75
|仁濟醫院何式南小學
|50
|中華基督教會拔臣小學
|25
|博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學
|63
|保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學
|50
|順德聯誼總會李金小學
|63
同場加映：小一叩門11條常見面試題目
元朗區
小一自行分配學位｜72校網
天水圍、廈村、洪水橋、流浮山、屏山、輞井、稔灣、田心、嘉湖山莊、天耀邨、天瑞邨、天愛苑、天慈邨、天麗苑、天頌苑、天華邨、天盛苑、天祐苑、天富苑、天悅邨、天澤邨、天恒邨、天恩邨、天逸邨、俊宏軒、慧景軒、朗邊中轉房屋、沙江圍、鳳降村、新生村、祥降圍、巷尾村、丹桂村、唐人新村、塘坊村、馮家圍、永寧村、羅屋村、錫降村、柏雨花園、金莎花園、綠悅、栢慧豪園、深灣畔、天晴邨、翠峰、尚城、泉薈、金閣豪園、洪福邨、尚築、富豪悅庭、娉廷、朗逸豪園、屏欣苑
小一自行分配學位｜73校網
元朗西（元朗主渠以西、教育路以南、大棠路以西）、橫洲、吳屋村、鳳池村、禮修村、馬田村、龍田村、山下村、朗屏邨、紅棗田村、白沙村、大棠村、楊家村、木橋頭村、黃泥墩、水邊圍邨、栢麗豪園、藝典居、御豪山莊、朗庭園、翠韻華庭、華翠豪園、御景園、御庭居、振華花園（二、三期）、定福花園、水田村、銀田花園、麗昌花園、東頭圍新村、福慶村、忠心圍、東頭圍、林屋村、西頭圍、楊屋村、欖口圍村、欖口村、水邊村、大井圍、大井盛屋村、原築、翹翠峰、逸林首府、朗景台、怡豐花園、振興新村、溱柏、深涌村^、水蕉新村^、大旗嶺^、祟正新村^、田寮村^、水蕉老圍^
（^該些鄉村橫跨73校網及74校網）
|光明學校
|50
|元朗朗屏邨東莞學校
|50
|元朗朗屏邨惠州學校
|63
|博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校
|50
|元朗公立中學校友會小學
|50
|聖公會靈愛小學
|25
|元朗商會小學
|50
|佛教陳榮根紀念學校
|50
|南元朗官立小學
|63
小一自行分配學位｜74校網
元朗東（元朗主渠以東、教育路以北、大棠路以東）、元朗市中心（東部）、元朗舊墟、坳頭、錦田、落馬洲、米埔、八鄉、新田、十八鄉、石崗、山背、東成里、鈞樂新村、上下攸田、港頭村、瓦窰頭、塘頭埔村、南坑、南坑排、楊屋村、石塘村、新元朗中心、朗晴居、鳳庭苑、采葉庭、蝶翠峰、新時代廣場、西邊圍、南邊圍、高埔村、長春新村、北圍村、吉慶圍、泰康圍、錦田新村、金錢圍、水流田、大江埔、七星崗、攸潭美、大生圍、逢吉鄉、沙埔、錦綉花園、加州花園、加州豪園、洲頭、南生圍、麒麟村、鹿尾村、安龍村、蕃田村、新龍村、葡萄園、翠巒、新時代中城、六本木、葡萄薈、尚豪庭、尚悅、譽88、爾巒、世宙、映御、朗屏8號、朗善邨、朗晴邨、峻巒、深涌村^、水蕉新村^、大旗嶺^、祟正新村^、田寮村^、水蕉老圍^、宏富苑
（^該些鄉村橫跨73校網及74校網）
|通德學校
|13
|港澳信義會黃陳淑英紀念學校
|25
|佛教榮茵學校
|50
|聖公會聖約瑟小學
|30
|元朗官立小學
|50
|中華基督教會元朗真光小學
|30
|鐘聲學校
|75
|錦田公立蒙養學校
|13
|八鄉中心小學
|25
|惇裕學校
|25
|基督教宣道會徐澤林紀念小學
|60
|光明英來學校
|75
（^在填寫申請表前，請參閱教育局網頁內之地理資訊地圖或致電教育局學位分配組(2832 7700)以確認申請兒童所屬校網。 ）
北區
小一自行分配學位｜80校網
上水、石湖墟、馬草壟、掃管埔、打石湖、華山、彩園邨、旭蒲苑、彩蒲苑、天平邨、翠麗花園、太平邨、龍豐花園、順欣花園、上水中心、維也納花園、上水警察已婚宿舍、威尼斯花園、奕翠園、歐意花園、新都廣場、安盛苑、清河邨、皇府山、御皇庭、天巒、御林皇府、祥龍圍邨、寶石湖邨
|東莞學校
|38
|鳳溪第一小學
|50
|香海正覺蓮社佛教陳式宏學校
|50
|上水惠州公立學校
|63
|石湖墟公立學校
|50
|東華三院港九電器商聯會小學
|50
|聖公會榮真小學
|50
|李志達紀念學校
|63
|金錢村何東學校
|38
|育賢學校
|25
|香海正覺蓮社佛教正慧小學
|63
|曾梅千禧學校
|63
|鳳溪創新小學
|50
|東華三院馬錦燦紀念小學
|75
小一自行分配學位｜81校網
粉嶺、聯和墟、鹿頸、打鼓嶺、和合石、萊洞、蓮麻坑、萬屋邊、塘坑、馬尾下、麻雀嶺、禾坑、丹竹坑、祥華邨、孔嶺、華明邨、粉嶺中心、欣翠花園、欣盛苑、碧湖花園、蔚翠花園、粉嶺名都、海裕苑、榮福中心、榮輝中心、嘉盛苑、嘉福邨、景盛苑、海聯廣場、華慧園、翠彤苑、花都廣場、華心邨、靈山村、昌盛苑、雍盛苑、牽晴間、綠悠軒、萬豪居、帝庭軒、暉明邨、皇后山邨 , 山麗苑
|寶血會培靈學校
|38
|上水宣道小學
|38
|五旬節靳茂生小學
|50
|香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校
|50
|鳳溪廖潤琛紀念學校
|50
|方樹福堂基金方樹泉小學
|63
|粉嶺官立小學
|63
|粉嶺公立學校
|38
|打鼓嶺嶺英公立學校
|38
|五旬節于良發小學
|63
|聖公會嘉福榮真小學
|50
|基督教粉嶺神召會小學
|50
|東華三院曾憲備小學
|63
|救世軍中原慈善基金皇后山學校
|63
小一自行分配學位｜83校網
沙頭角、鴨洲、吉澳、西流江、烏蛟騰
|福德學社小學
|25
|沙頭角中心小學
|25
大埔區
小一自行分配學位｜84校網
大埔、大埔頭、大埔尾、泮涌、錦山、九龍坑、林村、舊墟、三門仔、大美督、大埔墟、樟樹灘、大窩、南華莆、水圍、大元邨、富善邨、明雅苑、新興花園、康樂園、大埔中心、太和邨、寶雅苑、海寶花園、富亨邨、頌雅苑、汀雅苑、太湖花園、大埔花園、怡雅苑、帝欣苑、樂賢居、圍頭村、錦石新村、宏福苑、廣福邨、新達廣場、運頭塘邨、逸雅苑、景雅苑、德雅苑、富雅花園、寶湖花園、新峰花園、翡翠花園、大埔寶馬山花園、悠然山莊、天賦海灣、逸龍灣、嵐山、寶鄉邨
|大埔舊墟公立學校
|50
|新界婦孺福利會梁省德學校
|50
|大埔浸信會公立學校
|63
|聖公會阮鄭夢芹小學
|63
|香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校
|50
|大埔崇德黃建常紀念學校
|50
|三水同鄉會禤景榮學校
|50
|港九街坊婦女會孫方中小學
|50
|林村公立黃福鑾紀念學校
|50
|天主教聖母聖心小學
|50
|保良局田家炳小學
|50
|大埔循道衛理小學
|63
|仁濟醫院蔡衍濤小學
|50
|大埔官立小學
|63
|香港教育大學賽馬會小學
|50
|大埔舊墟公立學校（寶湖道）
|63
|保良局田家炳千禧小學
|63
|聖公會阮鄭夢芹銀禧小學
|50
|五旬節聖潔會永光小學
|50
沙田區
小一自行分配學位｜88校網
大圍、白田、銅鑼灣、沙田頭、田心、上徑口、美林邨、美城苑、美松苑、美田邨、海福花園、新田圍邨、隆亨邨、新翠邨、世界花園、景田苑、秦石邨、豐盛苑、顯徑邨、金獅花園、瑞峰花園、金禧花園、嘉田苑、雲疊花園、愉景花園、沙田花園、翠景花園、湖景花園、曉翠山莊、恒峰花園、名城、溱岸8號、顥耀邨
|聖母無玷聖心學校
|50
|循理會美林小學
|50
|保良局王賜豪（田心谷）小學
|50
|循理會白普理基金循理小學
|50
|九龍城浸信會禧年（恩平）小學
|50
|香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學
|63
|東莞工商總會張煌偉小學
|50
|東華三院冼次雲小學
|50
|迦密愛禮信小學
|50
|香港中文大學校友會聯會張煊昌學校
|50
|沙田官立小學
|63
小一自行分配學位｜89校網
馬鞍山、烏溪沙、大水坑、十四鄉、恒安邨、耀安邨、錦鞍苑、富安花園、錦禧苑、錦英苑、富寶花園、新港城、利安邨、錦龍苑、雅典居、海濤居、海柏花園、福安花園、頌安邨、錦豐苑、雅景臺、聽濤雅苑、翠擁華庭、帝琴灣、錦泰苑、觀瀾雅軒、海典灣、銀湖天峰、欣安邨
|基督教香港信義會馬鞍山信義學校
|50
|馬鞍山聖若瑟小學
|50
|九龍城浸信會禧年小學
|50
|保良局莊啟程小學
|50
|吳氏宗親總會泰伯紀念學校
|50
|馬鞍山靈糧小學
|63
|香港道教聯合會純陽小學
|50
|馬鞍山循道衛理小學
|63
|保良局雨川小學
|63
|聖公會馬鞍山主風小學
|63
|香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學
|63
小一自行分配學位｜91校網
火炭、馬料水、排頭、小瀝源、沙田圍、圓洲角、山尾、九肚山、赤泥坪、亞公角、乙明邨、博康邨、沙角邨、愉城苑、富豪花園、河畔花園、花園城、沙田第一城、愉田苑、濱景花園、廣源邨、帝堡城、曾大屋、廣林苑、康林苑、翠湖花園、碧濤花園、晴碧花園、欣廷軒、愉翠苑、瀝源邨、禾輋邨、穗禾苑、銀禧花園、希爾頓中心、沙田廣場、新城市廣場、好運中心、駿景園、華翠園、碩門邨、御龍山、豐和邨、水泉澳邨、駿洋邨、旭禾苑
|沙田崇真學校
|63
|聖公會主風小學
|60
|天主教聖華學校
|50
|基督教香港信義會禾輋信義學校
|50
|保良局蕭漢森小學
|50
|救世軍田家炳學校
|50
|保良局朱正賢小學
|60
|胡素貞博士紀念學校
|60
|世界龍岡學校黃耀南小學
|50
|沙田循道衛理小學
|50
|培基小學
|60
|路德會梁鉅鏐小學
|63
|慈航學校
|50
|浸信會呂明才小學
|60
|浸信會沙田圍呂明才小學
|75
|沙田圍胡素貞博士紀念學校
|50
|東華三院蔡榮星小學
|75
西貢區
小一自行分配學位｜95校網
西貢、將軍澳、坑口、清水灣、井欄樹、魷魚灣、蠔涌、對面海、西貢北、糧船灣、滘西洲、鹽田仔、雞公山、匡湖居、翠塘花園、富寧花園、安寧花園、厚德邨、明德邨、景林邨、浩明苑、寶林邨、英明苑、欣明苑、翠林邨、景明苑、康盛花園、廣明苑、富康花園、寶盈花園、彩明苑、頌明苑、顯明苑、寶明苑、唐明苑、和明苑、裕明苑、煜明苑、尚德邨、健明邨、善明邨、富麗花園、茵怡花園、新都城、疊翠軒、維景灣畔、蔚藍灣畔、將軍澳中心、東港城、新寶城、清水灣半島、將軍澳廣場、都會駅、城中駅、日出康城、天晉、怡明邨
|樂善堂劉德學校
|50
|景林天主教小學
|50
|港澳信義會小學
|63
|將軍澳官立小學
|63
|西貢中心李少欽紀念學校
|63
|香海正覺蓮社佛教黃藻森學校
|63
|仁濟醫院陳耀星小學
|63
|東華三院王余家潔紀念小學
|63
|順德聯誼總會梁潔華小學
|63
|保良局馮晴紀念小學
|63
|博愛醫院陳國威小學
|63
|基督教神召會梁省德小學
|63
|基督教宣道會宣基小學
|63
|佛教志蓮小學
|63
|仁愛堂田家炳小學
|63
|西貢崇真天主教學校（小學部）
|38
|保良局黃永樹小學
|63
|將軍澳天主教小學
|63
|港澳信義會明道小學
|63
|天主教聖安德肋小學
|63
|將軍澳循道衛理小學
|75
|聖公會將軍澳基德小學
|63
|安博官立小學*
|63
*前身為已停收小一生的「廣東道官立小學」，跨區重置至西貢安禧街的新建小學校舍，預計明年第二季竣工。
離島區
小一自行分配學位｜96校網
南丫島、蒲台島
|南丫北段公立小學
|13
小一自行分配學位｜97校網
長洲、索罟群島
|長洲聖心學校
|25
|中華基督教會長洲堂錦江小學
|13
|國民學校
|38
小一自行分配學位｜98校網
大嶼山（大嶼山東北除外）、東涌、富東邨、裕東苑、東堤灣畔、逸東邨、映灣園、海堤灣畔、藍天海岸、海珀名邸、迎東邨、滿東邨、裕雅苑
|梅窩學校
|13
|杯澳公立學校
|13
|中華基督教會大澳小學
|13
|青松侯寶垣小學
|63
|寶安商會溫浩根小學
|63
|嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學
|63
|靈糧堂秀德小學
|63
|香港教育工作者聯會黃楚標學校
|63
|救世軍林拔中紀念學校
|63
|東涌天主教學校
|63
小一自行分配學位｜99校網
坪洲、愉景灣、稔樹灣、大白灣
|聖家學校
|13
|聖公會偉倫小學
|38
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