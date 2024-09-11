小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位申請　新界區21校網255間官津小學額一覽

▲ 2025小一自行分配學位申請，新界區21校網255間官津小學額一覽。

【小一自行分配學位2025/小一自行派位/小一入學/小一申請/官津小學】2025/26年度小一自行分配學位階段將於9月19日至27日接受申請，在新界區校網當中，以沙田區91校網較受家長歡迎，雲集了多間地區熱門學校。惟新界區部分學校所提供的學額減少，家長務必留意。

TOPick根據教育局「2025年度自行分配學位階段各小一學校網小學名冊」，整理了新界區21個校網共255間官立及津貼小學的自行分配學位學額，以供家長參考。

小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位申請 港島區5校網63間官津小學額一覽

小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位申請 九龍區10校網129間官津小學額一覽

小一入學丨2025/26年度全港熱門直資私小 小一簡介會＋報名日期＋面試流程【不斷更新】

荃灣區

小一自行分配學位｜ 62校網

荃灣、老圍、柴灣角、川龍、汀九、油柑頭、深井、青龍頭、馬灣、大嶼山東北、福來邨、祈德尊新邨、荃錦中心、荃灣廣場、翠豐臺、荃灣中心、荃景花園、荃威花園、錦豐園、荃德花園、麗城花園、翠濤閣、灣景花園、麗都花園、海韻花園、浪翠園、豪景花園、愉景新城、恒麗苑、石圍角邨、象山邨、綠楊新邨、荃灣花園、荃昌中心、荃豐中心、華都中心、富華中心、怡景園、荃灣城市廣場、海濱花園、東亞花園、富麗花園、海灣花園、名逸居、寶雲匯、朗逸峰、爵悅庭、萬景峰、荃新天地、縉庭山、韻濤居、碧堤半島、縉皇居、寶石大廈、白田壩村、光板田村、木棉下村、西樓角村、海壩村、三棟屋村、咸田村、楊屋村、河貝村、關門口村、馬閃排村、芙蓉山、環宇海灣、尚翠苑、柏傲灣、海之戀

荃灣潮州公學 50 天佑小學 25 中華基督教會全完第一小學 50 荃灣天主教小學 38 路德會聖十架學校 50 香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 50 中華基督教會基慧小學 50 寶血會伍季明紀念學校 50 靈光小學 13 海壩街官立小學 63 柴灣角天主教小學 50 荃灣公立何傳耀紀念小學 50 香港浸信會聯會小學 63 天主教石鐘山紀念小學 63 荃灣官立小學 63 中華基督教會基慧小學（馬灣） 63 寶血會思源學校 50 深井天主教小學 50

小一自行分配學位｜64校網

上葵涌圍、打磚坪村、中葵涌村、大白田村、油麻磡村、梨木樹邨、雍雅軒、石蔭邨、石籬邨、怡峰苑、安蔭邨、寧峰苑、嘉翠園、和記新邨、昇柏山

聖公會主愛小學 63 石籬天主教小學 50 梨木樹天主教小學 50 嗇色園主辦可信學校 50 慈幼葉漢小學 50 聖公會主愛小學（梨木樹） 38 慈幼葉漢千禧小學 63 石籬聖若望天主教小學 38

葵青區

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光輝圍、下葵涌村、鐘山台、九華徑、翠瑤苑、麗瑤邨、荔景邨、悅麗苑、賢麗苑、祖堯邨、華員邨、華景山莊、海峰花園、荔灣花園、浩景臺、荔欣苑、華荔邨、大窩口邨、葵蓉苑、葵涌邨、葵盛邨、月海灣、高盛臺、葵芳邨、芊紅居、葵興邨、葵涌廣場、葵康苑、葵俊苑、新葵興花園、新葵芳花園、葵芳閣、葵賢苑、葵聯邨、葵馥苑、葵翠邨、 荔景臺

聖公會主恩小學 50 亞斯理衛理小學 50 聖公會仁立小學 63 佛教林炳炎紀念學校 50 中華傳道會許大同學校 50 基督教香港信義會葵盛信義學校 50 柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校 50 中華基督教會全完第二小學 38 祖堯天主教小學 50 中華基督教會基真小學 63 佛教林金殿紀念小學 63 聖公會仁立紀念小學 63

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青衣、青泰苑、青雅苑、長發邨、長安邨、青宏苑、灝景灣、盈翠半島、偉景花園、長亨邨、長宏邨、青衣邨、宏福花園、青怡花園、海悅花園、曉峰園、翠怡花園、海欣花園、長康邨、青盛苑、青華苑、長青邨、美景花園、藍澄灣、綠悠雅苑、大王下村、新屋村、鹽田角村、藍田村

青衣商會小學 50 保良局陳溢小學 50 荃灣商會學校 50 中華傳道會呂明才小學 50 東華三院黃士心小學 50 仁濟醫院趙曾學韞小學 38 聖公會何澤芸小學 63 聖公會青衣邨何澤芸小學 63 聖公會青衣主恩小學 63 保良局世德小學 50 東華三院周演森小學 38

**郭怡雅神父紀念學校獲分配位於深水埗連翔道之新建小學校舍，新校舍位處深水埗區40校網。

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屯門區

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屯門西（屯門河道以西）、藍地、舊墟、美樂花園、兆山苑、蝴蝶邨、湖景邨、白角、龍鼓灘、兆禧苑、海翠花園、新屯門中心、邁亞美海灣、悅湖山莊、龍門居、富健花園、啟豐園、慧豐園、和平新村、紫翠花園、鍾屋村、麒麟圍、兆康苑、澤豐花園、大興邨、大興花園、翠林花園、石排頭、山景邨、良景邨、康德花園、田景邨、建生邨、新圍苑、兆畦苑、綠怡居、卓爾居、寶田中轉房屋、茵翠豪庭、亦園村、順風圍、泥圍、福亨村、桃園圍、青磚圍、紫田村、小坑村、寶怡花園、盈豐園、海麗花園、兆邦苑、兆隆苑、楊小坑、青山村、豫豐花園、兆軒苑、屯子圍、森築苑、龍逸邨、欣田邨、富澤豪庭

中華基督教會何福堂小學 63 保良局莊啟程第二小學 63 台山商會學校 63 仁德天主教小學 50 樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 50 保良局梁周順琴小學 63 五邑鄒振猷學校 50 香港路德會增城兆霖學校 50 道教青松小學 63 世界龍岡學校劉德容紀念小學 50 仁濟醫院羅陳楚思小學 63 保良局方王錦全小學 50 香港紅卍字會屯門卍慈小學 50 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 50 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 63 柏立基教育學院校友會何壽基學校 50 屯門官立小學 50 保良局志豪小學 63 道教青松小學（湖景邨） 50

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屯門東（屯門河道以東）、虎地、龍珠島、新墟、小欖、掃管笏、大欖涌、井頭村、友愛邨、兆安苑、安定邨、置樂花園、華都花園、屯門市廣場、時代廣場、三聖邨、景峰花園、怡樂花園、偉景花園、恒福花園、恒順園、冠峰園、翠寧花園、兆麟苑、黃金海岸、帝濤灣、叠茵庭、富泰邨、南浪海灣、嘉悅半島、豐景園、漣山、翠濤居、瑜翠園、浪濤灣、愛琴灣、愛琴海岸、聚康山莊、彩暉花園、嘉和里、海景花園、小秀村、蟠龍半島、青山別墅、景新臺、海典軒、怡峰園、彩華花園、龍成花園、瓏門、星堤、滿名山、御半山

圓玄學院陳國超興德小學 50 青山天主教小學 50 伊斯蘭學校 50 東華三院鄧肇堅小學 63 路德會呂祥光小學 63 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 50 順德聯誼總會何日東小學 50 仁愛堂劉皇發夫人小學 50 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 50 聖公會蒙恩小學 75 仁濟醫院何式南小學 50 中華基督教會拔臣小學 25 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 63 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 50 順德聯誼總會李金小學 63

同場加映：小一叩門11條常見面試題目

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元朗區

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天水圍、廈村、洪水橋、流浮山、屏山、輞井、稔灣、田心、嘉湖山莊、天耀邨、天瑞邨、天愛苑、天慈邨、天麗苑、天頌苑、天華邨、天盛苑、天祐苑、天富苑、天悅邨、天澤邨、天恒邨、天恩邨、天逸邨、俊宏軒、慧景軒、朗邊中轉房屋、沙江圍、鳳降村、新生村、祥降圍、巷尾村、丹桂村、唐人新村、塘坊村、馮家圍、永寧村、羅屋村、錫降村、柏雨花園、金莎花園、綠悅、栢慧豪園、深灣畔、天晴邨、翠峰、尚城、泉薈、金閣豪園、洪福邨、尚築、富豪悅庭、娉廷、朗逸豪園、屏欣苑

元朗寶覺小學 38 嗇色園主辦可銘學校 50 伊利沙伯中學舊生會小學 63 香港潮陽小學 63 東華三院姚達之紀念小學（元朗） 63 樂善堂梁銶琚學校 63 天水圍官立小學 63 天水圍天主教小學 63 伊利沙伯中學舊生會小學分校 63 東華三院李東海小學 63 獅子會何德心小學 63 天水圍循道衞理小學 63 金巴崙長老會耀道小學 63 香港青年協會李兆基小學 63 中華基督教青年會小學 63 香港普通話研習社科技創意小學 63 宣道會葉紹蔭紀念小學 63 順德聯誼總會伍冕端小學 63 十八鄉鄉事委員會公益社小學 63 基督教培恩小學 63 樂善堂梁銶琚學校（分校） 63 聖公會天水圍靈愛小學 63 元朗公立中學校友會鄧英業小學 63 潮陽百欣小學 63

小一自行分配學位｜73校網

元朗西（元朗主渠以西、教育路以南、大棠路以西）、橫洲、吳屋村、鳳池村、禮修村、馬田村、龍田村、山下村、朗屏邨、紅棗田村、白沙村、大棠村、楊家村、木橋頭村、黃泥墩、水邊圍邨、栢麗豪園、藝典居、御豪山莊、朗庭園、翠韻華庭、華翠豪園、御景園、御庭居、振華花園（二、三期）、定福花園、水田村、銀田花園、麗昌花園、東頭圍新村、福慶村、忠心圍、東頭圍、林屋村、西頭圍、楊屋村、欖口圍村、欖口村、水邊村、大井圍、大井盛屋村、原築、翹翠峰、逸林首府、朗景台、怡豐花園、振興新村、溱柏、深涌村^、水蕉新村^、大旗嶺^、祟正新村^、田寮村^、水蕉老圍^

（^該些鄉村橫跨73校網及74校網）

光明學校 50 元朗朗屏邨東莞學校 50 元朗朗屏邨惠州學校 63 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 50 元朗公立中學校友會小學 50 聖公會靈愛小學 25 元朗商會小學 50 佛教陳榮根紀念學校 50 南元朗官立小學 63

小一自行分配學位｜ 74校網

元朗東（元朗主渠以東、教育路以北、大棠路以東）、元朗市中心（東部）、元朗舊墟、坳頭、錦田、落馬洲、米埔、八鄉、新田、十八鄉、石崗、山背、東成里、鈞樂新村、上下攸田、港頭村、瓦窰頭、塘頭埔村、南坑、南坑排、楊屋村、石塘村、新元朗中心、朗晴居、鳳庭苑、采葉庭、蝶翠峰、新時代廣場、西邊圍、南邊圍、高埔村、長春新村、北圍村、吉慶圍、泰康圍、錦田新村、金錢圍、水流田、大江埔、七星崗、攸潭美、大生圍、逢吉鄉、沙埔、錦綉花園、加州花園、加州豪園、洲頭、南生圍、麒麟村、鹿尾村、安龍村、蕃田村、新龍村、葡萄園、翠巒、新時代中城、六本木、葡萄薈、尚豪庭、尚悅、譽88、爾巒、世宙、映御、朗屏8號、朗善邨、朗晴邨、峻巒、深涌村^、水蕉新村^、大旗嶺^、祟正新村^、田寮村^、水蕉老圍^、宏富苑

（^該些鄉村橫跨73校網及74校網）

通德學校 13 港澳信義會黃陳淑英紀念學校 25 佛教榮茵學校 50 聖公會聖約瑟小學 30 元朗官立小學 50 中華基督教會元朗真光小學 30 鐘聲學校 75 錦田公立蒙養學校 13 八鄉中心小學 25 惇裕學校 25 基督教宣道會徐澤林紀念小學 60 光明英來學校 75

（^在填寫申請表前，請參閱教育局網頁內之地理資訊地圖或致電教育局學位分配組(2832 7700)以確認申請兒童所屬校網。 ）

北區

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上水、石湖墟、馬草壟、掃管埔、打石湖、華山、彩園邨、旭蒲苑、彩蒲苑、天平邨、翠麗花園、太平邨、龍豐花園、順欣花園、上水中心、維也納花園、上水警察已婚宿舍、威尼斯花園、奕翠園、歐意花園、新都廣場、安盛苑、清河邨、皇府山、御皇庭、天巒、御林皇府、祥龍圍邨、寶石湖邨

東莞學校 38 鳳溪第一小學 50 香海正覺蓮社佛教陳式宏學校 50 上水惠州公立學校 63 石湖墟公立學校 50 東華三院港九電器商聯會小學 50 聖公會榮真小學 50 李志達紀念學校 63 金錢村何東學校 38 育賢學校 25 香海正覺蓮社佛教正慧小學 63 曾梅千禧學校 63 鳳溪創新小學 50 東華三院馬錦燦紀念小學 75

小一自行分配學位｜81校網

粉嶺、聯和墟、鹿頸、打鼓嶺、和合石、萊洞、蓮麻坑、萬屋邊、塘坑、馬尾下、麻雀嶺、禾坑、丹竹坑、祥華邨、孔嶺、華明邨、粉嶺中心、欣翠花園、欣盛苑、碧湖花園、蔚翠花園、粉嶺名都、海裕苑、榮福中心、榮輝中心、嘉盛苑、嘉福邨、景盛苑、海聯廣場、華慧園、翠彤苑、花都廣場、華心邨、靈山村、昌盛苑、雍盛苑、牽晴間、綠悠軒、萬豪居、帝庭軒、暉明邨、皇后山邨 , 山麗苑

寶血會培靈學校 38 上水宣道小學 38 五旬節靳茂生小學 50 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 50 鳳溪廖潤琛紀念學校 50 方樹福堂基金方樹泉小學 63 粉嶺官立小學 63 粉嶺公立學校 38 打鼓嶺嶺英公立學校 38 五旬節于良發小學 63 聖公會嘉福榮真小學 50 基督教粉嶺神召會小學 50 東華三院曾憲備小學 63 救世軍中原慈善基金皇后山學校 63

小一自行分配學位｜ 83校網

沙頭角、鴨洲、吉澳、西流江、烏蛟騰

福德學社小學 25 沙頭角中心小學 25

大埔區

小一自行分配學位｜84校網

大埔、大埔頭、大埔尾、泮涌、錦山、九龍坑、林村、舊墟、三門仔、大美督、大埔墟、樟樹灘、大窩、南華莆、水圍、大元邨、富善邨、明雅苑、新興花園、康樂園、大埔中心、太和邨、寶雅苑、海寶花園、富亨邨、頌雅苑、汀雅苑、太湖花園、大埔花園、怡雅苑、帝欣苑、樂賢居、圍頭村、錦石新村、宏福苑、廣福邨、新達廣場、運頭塘邨、逸雅苑、景雅苑、德雅苑、富雅花園、寶湖花園、新峰花園、翡翠花園、大埔寶馬山花園、悠然山莊、天賦海灣、逸龍灣、嵐山、寶鄉邨

大埔舊墟公立學校 50 新界婦孺福利會梁省德學校 50 大埔浸信會公立學校 63 聖公會阮鄭夢芹小學 63 香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校 50 大埔崇德黃建常紀念學校 50 三水同鄉會禤景榮學校 50 港九街坊婦女會孫方中小學 50 林村公立黃福鑾紀念學校 50 天主教聖母聖心小學 50 保良局田家炳小學 50 大埔循道衛理小學 63 仁濟醫院蔡衍濤小學 50 大埔官立小學 63 香港教育大學賽馬會小學 50 大埔舊墟公立學校（寶湖道） 63 保良局田家炳千禧小學 63 聖公會阮鄭夢芹銀禧小學 50 五旬節聖潔會永光小學 50

沙田區

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大圍、白田、銅鑼灣、沙田頭、田心、上徑口、美林邨、美城苑、美松苑、美田邨、海福花園、新田圍邨、隆亨邨、新翠邨、世界花園、景田苑、秦石邨、豐盛苑、顯徑邨、金獅花園、瑞峰花園、金禧花園、嘉田苑、雲疊花園、愉景花園、沙田花園、翠景花園、湖景花園、曉翠山莊、恒峰花園、名城、溱岸8號、顥耀邨

聖母無玷聖心學校 50 循理會美林小學 50 保良局王賜豪（田心谷）小學 50 循理會白普理基金循理小學 50 九龍城浸信會禧年（恩平）小學 50 香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 63 東莞工商總會張煌偉小學 50 東華三院冼次雲小學 50 迦密愛禮信小學 50 香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 50 沙田官立小學 63

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馬鞍山、烏溪沙、大水坑、十四鄉、恒安邨、耀安邨、錦鞍苑、富安花園、錦禧苑、錦英苑、富寶花園、新港城、利安邨、錦龍苑、雅典居、海濤居、海柏花園、福安花園、頌安邨、錦豐苑、雅景臺、聽濤雅苑、翠擁華庭、帝琴灣、錦泰苑、觀瀾雅軒、海典灣、銀湖天峰、欣安邨

基督教香港信義會馬鞍山信義學校 50 馬鞍山聖若瑟小學 50 九龍城浸信會禧年小學 50 保良局莊啟程小學 50 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 50 馬鞍山靈糧小學 63 香港道教聯合會純陽小學 50 馬鞍山循道衛理小學 63 保良局雨川小學 63 聖公會馬鞍山主風小學 63 香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學 63

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火炭、馬料水、排頭、小瀝源、沙田圍、圓洲角、山尾、九肚山、赤泥坪、亞公角、乙明邨、博康邨、沙角邨、愉城苑、富豪花園、河畔花園、花園城、沙田第一城、愉田苑、濱景花園、廣源邨、帝堡城、曾大屋、廣林苑、康林苑、翠湖花園、碧濤花園、晴碧花園、欣廷軒、愉翠苑、瀝源邨、禾輋邨、穗禾苑、銀禧花園、希爾頓中心、沙田廣場、新城市廣場、好運中心、駿景園、華翠園、碩門邨、御龍山、豐和邨、水泉澳邨、駿洋邨、旭禾苑

沙田崇真學校 63 聖公會主風小學 60 天主教聖華學校 50 基督教香港信義會禾輋信義學校 50 保良局蕭漢森小學 50 救世軍田家炳學校 50 保良局朱正賢小學 60 胡素貞博士紀念學校 60 世界龍岡學校黃耀南小學 50 沙田循道衛理小學 50 培基小學 60 路德會梁鉅鏐小學 63 慈航學校 50 浸信會呂明才小學 60 浸信會沙田圍呂明才小學 75 沙田圍胡素貞博士紀念學校 50 東華三院蔡榮星小學 75

西貢區

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西貢、將軍澳、坑口、清水灣、井欄樹、魷魚灣、蠔涌、對面海、西貢北、糧船灣、滘西洲、鹽田仔、雞公山、匡湖居、翠塘花園、富寧花園、安寧花園、厚德邨、明德邨、景林邨、浩明苑、寶林邨、英明苑、欣明苑、翠林邨、景明苑、康盛花園、廣明苑、富康花園、寶盈花園、彩明苑、頌明苑、顯明苑、寶明苑、唐明苑、和明苑、裕明苑、煜明苑、尚德邨、健明邨、善明邨、富麗花園、茵怡花園、新都城、疊翠軒、維景灣畔、蔚藍灣畔、將軍澳中心、東港城、新寶城、清水灣半島、將軍澳廣場、都會駅、城中駅、日出康城、天晉、怡明邨

樂善堂劉德學校 50 景林天主教小學 50 港澳信義會小學 63 將軍澳官立小學 63 西貢中心李少欽紀念學校 63 香海正覺蓮社佛教黃藻森學校 63 仁濟醫院陳耀星小學 63 東華三院王余家潔紀念小學 63 順德聯誼總會梁潔華小學 63 保良局馮晴紀念小學 63 博愛醫院陳國威小學 63 基督教神召會梁省德小學 63 基督教宣道會宣基小學 63 佛教志蓮小學 63 仁愛堂田家炳小學 63 西貢崇真天主教學校（小學部） 38 保良局黃永樹小學 63 將軍澳天主教小學 63 港澳信義會明道小學 63 天主教聖安德肋小學 63 將軍澳循道衛理小學 75 聖公會將軍澳基德小學 63 安博官立小學* 63

*前身為已停收小一生的「廣東道官立小學」，跨區重置至西貢安禧街的新建小學校舍，預計明年第二季竣工。

離島區

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南丫島、蒲台島

南丫北段公立小學 13

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長洲、索罟群島

長洲聖心學校 25 中華基督教會長洲堂錦江小學 13 國民學校 38

小一自行分配學位｜98校網

大嶼山（大嶼山東北除外）、東涌、富東邨、裕東苑、東堤灣畔、逸東邨、映灣園、海堤灣畔、藍天海岸、海珀名邸、迎東邨、滿東邨、裕雅苑

梅窩學校 13 杯澳公立學校 13 中華基督教會大澳小學 13 青松侯寶垣小學 63 寶安商會溫浩根小學 63 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 63 靈糧堂秀德小學 63 香港教育工作者聯會黃楚標學校 63 救世軍林拔中紀念學校 63 東涌天主教學校 63

小一自行分配學位｜99校網

坪洲、愉景灣、稔樹灣、大白灣

聖家學校 13 聖公會偉倫小學 38

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