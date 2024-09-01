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巴黎殘奧｜港隊14歲吳卓恩出戰女子蛙泳決賽　為港隊增添一面銅牌

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 49 分鐘前

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(港隊殘疾人奧委會)

巴黎殘奧港隊再有好消息，年僅14歲的「小飛魚」吳卓恩，今晚出戰女子100米蛙式SB6級決賽，游出1分34秒15，贏得銅牌。連同「女飛魚」陳睿琳於首日100米蝶泳奪得銀牌，港隊今屆已獲兩面獎牌。

100米蛙泳是吳卓恩的強項。吳卓恩早前直言對混合泳決賽再破PB感到非常開心，主項100米蛙泳會直入決賽，今場決賽也會是一支強心針，希望用200米混合泳當作熱身去面對。

行政長官李家超發文祝賀吳卓恩和她的教練。李家超說吳卓恩是中國香港殘奧會代表團歷來年紀最小的運動員，她在比賽中展現了精湛泳術和堅毅鬥志，首次出戰殘奧會便創造佳績，勇奪銅牌，令他和全港市民都感到驕傲。

吳卓恩近年表現優異，於杭州第四屆亞洲殘疾人運動會女子S6級100米背泳賽事奪得銅牌，更於去年在世界殘疾人游泳世界錦標賽女子SB6級100米蛙泳賽事奪得銀牌。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄發文祝賀，「吳卓恩以堅毅精神力壓比賽對手，在賽事中發揮出色，她的表現令人驕傲。」

行會非官守議員召集人葉劉淑儀亦表示：「吳卓恩年紀輕輕，毅力非凡，憑着超卓技術，首次出戰殘奧會便一鳴驚人，為香港勇奪銅牌，成績令人鼓舞。」

今屆賽事奪得個人銅牌的運動員，可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金港幣375,000元，以作鼓勵。

另外，港隊羽毛球及硬地滾球項目今亦大豐收，一晚鎖定多4面獎牌，包括羽毛球陳浩源及硬地滾球3名戰將龍子健、張沅及何宛淇，均成功躋身個人賽決賽，坐銀望金！港隊最少6面獎牌數目，已超逾去屆紀錄。(見另文)

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