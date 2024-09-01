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高官外訪｜訪哈爾濱晤當地官員　陳國基：「個人遊」開通可深化兩地經貿合作

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

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政務司司長陳國基與哈爾濱市人民政府市長王合生會面。（政府新聞網圖片）

政務司司長陳國基今日繼續哈爾濱訪問行程，下午與哈爾濱市人民政府市長王合生會面，就進一步推動兩地經貿合作和人文往來交換意見。他表示，今年五月，中央政府進一步優化「個人遊」計劃，哈爾濱新增成為內地赴港澳「個人遊」城市，往來哈爾濱和香港的直飛航線亦已開通，這些利好政策措施將深化哈爾濱與香港的經貿、旅遊、文化互通，令兩地的合作關係更加緊密。

陳國基上午先出席由工業和訊息化部、黑龍江省人民政府共同舉辦的2024中國產業轉移發展對接活動（黑龍江）開幕式並致辭，闡述香港在助力黑龍江產業優化升級，培育新質生產力，服務國家高質量發展大局所能擔當的角色，並鼓勵當地企業借助香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的雙重角色，推進與香港就金融、創科、增值服務、專業配套和生物醫藥等領域的對接和合作，以香港作為拓展國際市場的跳板和據點。
　　 
其後陳國基再跟黑龍江省工業和信息化廳副廳長郭躍華會面，就創新科技、工業和經貿等領域的合作措施交換意見，期望兩地進一步加強創科方面交流合作，共同為國家實現科技自立自強貢獻力量。他隨後到深圳（哈爾濱）產業園區考察，了解當地數字經濟、高端裝備製造、生物經濟和新材料產業的最新發展。

責任編輯：戴朗希

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