愛國主義教育｜李子建：教大研新學年　添「大思想政治課」元素

▲ 教育大學校長李子建表示， 正構思在大學通識課、講座及內地考察團等不同形式，於本學年逐漸滲入「大思政課」相關元素。（馮琪雅攝）

教育大學校長李子建上任一周年，受訪時談及教大未來發展重點，包括配合「愛國主義教育」推行，正構思新學年滲入內地「大思想政治課」的體驗學習形式，並有機會加入明年起必修的國安課程。

李子建說，冀讓準教師透過內地考察及講座等活動，多角度認識國家歷史文化，從而產生認同感，活動內容亦將適時加入「習思想」。

香港教育大學（前身為香港教育學院）今年迎來創校30周年，李子建在去年9月由教大副校長升任校長，甫上任即表明其首要任務是加強準教師對「師德」的認知。他近日接受本報訪問表示，為回應國家推行的愛國主義教育，教大會採用「大思政課」形式加強相關工作。

翻查內地「思想政治教育課」內容涉及馬克思主義及毛澤東思想等。李子建解釋，由於內地與本港情況不一，教大不會開辦獨立的「愛國主義教育課」，而是參考內地思政課的「大精神」，研究一套較寬廣、較大及較靈活的課程結構方式，並加入體驗元素，冀讓學生由認識中國歷史文化開始，繼而對國家產生認同感。

增體驗元素 或納國安課程

李子建說， 正構思在大學通識課、講座及內地考察團等不同形式，於本學年逐漸滲入相關元素，但需待完成「試教」後正式推出，亦無說明活動具體次數。

他舉例指，未來會挑選國家級「愛國主義教育基地」進行考察，包括最近安排部分學生到孔子故鄉山東曲阜考察，學生同時學習當地文化歷史，以及孔子的師德傳統等多個維度，「我希望通過一個現場、一個例子，多方面、多學科、多角度去了解。」

「你要多認識、多交往，先產生感情。」李子建承認在認識過程中或會產生負面印象，但作為師訓大學需首先為學生提供正向學習機會。他指相關學習活動「唔會叫做強制（必修）」，但至於教大早前宣布2025/26學年起增設佔兩學分的「國安及法律教育」必修通識課程，「若國安課程結合得好，我就在國安學分裏加入元素。」

活動內容 適時加入「習思想」

教大會否如最新中學課程般加入國家主席習近平思想？李子建說，「當你講國家政權、講國家發展，你好難唔提到我哋習近平主席，同埋國家領導嘅政策，我哋在適當時候會提呢樣嘢。」他亦強調「唔淨係講政治」，而是希望培育學生全方位認識香港、國家及國際發展，以助迎接未來變化。

最近教育局外評報告指多間中小學唱國歌細聲。李子建就說，沒有提點準教師「大聲唱」，「每個人唱歌大細聲都有唔同，總之你用心唱就得。」

另外，教大學生會自前年1月起不再獲校方承認，李子建指大學已成立小組跟進但暫無結論，強調需一併檢討學生會組成、資金如何運用，以及會否獨立註冊等，又形容過去兩年多與學生溝通足夠。

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