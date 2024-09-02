大學收生｜李子建：教大首年學位非本地生　達4成目標

▲ 李子建表示，教大今年取錄首年學士學位（FYFD）課程的非本地生人數按年上升逾1倍，已達4成目標。（馮琪雅攝）

8間資助大學非本地生人數上限，新學年起由2成大幅放寬至4成。教育大學校長李子建表示，教大今年取錄首年學士學位（FYFD）課程的非本地生人數按年上升逾1倍，已達4成目標。另透露7月揪出1宗「假學歷」申請入學個案，強調教大有嚴格把關。

翻查教大在2023/24學年的非本地學士生佔本地學額9.3%。李子建在9月開學前夕受訪，稱為配合政府發展香港成為國際教育樞紐的目標，教大積極招收非本地生，新學年取錄的非本地生人數較往年增長超過110%；雖然整間大學所有課程的非本地生總人數尚未達4成，但其中FYFD的非本地生取錄人數按年增逾120%，已達政府訂定的4成限額，其他課程例如學位教師教育文憑的非本地生收生亦有倍增。

學士生保證獲2年宿位

李子建在年初曾言教大以師訓課程為主，故非本地生數目難以達到4成限額，他最新受訪時解釋當時取態較保守，最終在校方努力宣傳下已在FYFD達標，強調宿位充裕，能滿足非本地生需求，學士生保證可獲2年宿位。

而教大今年取錄的非本地生中仍以內地生為主，包括在巴黎奧運韻律泳團體賽及雙人賽均奪得金牌國家隊「雙胞胎姊妹花」王柳懿及王芊懿，雙雙獲教大教育博士（中文班）取錄，屬教大首次取錄奧運金牌運動員；其餘非本地生來自澳洲、哈薩克、吉爾吉斯及緬甸等地。

假學歷申入學 7月揪出1宗

港大上學年爆出碩士生假學歷風波，李子建指教大會直接與學歷及證書頒發學校、機構和官方驗證平台核對文件，透露在7月發現1名非本地生涉嫌提交假學歷報讀教大自資碩士課程，校方已報警處理，至於該名學生所屬國家，校方稱個案已進入司法程序故不宜公開細節。

對於未來3年期8大學額分配，李子建稱對初步掌握的師訓學額資料取態「比較樂觀」，有待當局公布。至於培訓中小學教師的內地「國優計劃」上月宣布首納港大及中大兩間本港大學，李子建相信計劃不會影響本港大學師訓學額分配。對於有意見擔心國優生來港「搶飯碗」，李子建稱香港教師應自強不息，毋須擔心競爭。至於國優生能否在短暫兩年內適應本港環境，他說需看課程語言及內容等配合。

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