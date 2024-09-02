性教育教材｜教大校長李子建：宜問年輕人離地與否　可探討多元教法

▲ 李子建指出，教育局製作的初中性教育教材，是為年約12至14歲學生而設，設計原意相信是保障同學。（馮琪雅攝）

教育局製作的初中「公民、經濟與社會科」性教育教材，連日來引起社會關注。曾任中學教師的教育大學校長李子建被問到教材是否「過時」，他說「最好問年輕人」，又認為爭議中的「打羽毛球」及「簽承諾書」只是例子，教師可探討多元方法，以達到保護學生的原意。

初中公經社科課程指引列明教導學生「堅決拒絕婚前性行為」，教育局上月公布該科中三級教材，更建議教師引導學生簽署訂下親密界限的承諾書，並提議學生以「打羽毛球」轉移性衝動等內容，引起熱議。

初中教材 原意保障同學

教大校長李子建被問到對相關教材看法，他說留意到相關教材是為年約12至14歲學生而設，設計原意相信是保障同學，若發生性行為，「男方一定是犯法」，認為在教育以至法律角度，是必須嚴謹。

李子建認為，訂立承諾書及「打羽毛球」都只是例子，重申教材出發點是讓學生有正確行為及價值觀，教師授課時可「探討多元方法」。他說︰「過唔過時、離唔離題，問一問啲年輕人先，最好問年輕人，究竟佢認為應該用咩例子比較適合，我建議要多了解。」

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