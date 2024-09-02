星二代丨邱淑貞攜二女賀好姊妹生日　沈日激罕露面愈大愈似阿媽

▲ 邱淑貞二女沈日激罕露面！

邱淑貞為90年代性感女神，她的三位女兒亦受外界關注，特別是大女沈月，被封為「最美星二代」。

相對較為低調的二女兒沈日較似爸爸沈嘉偉，外界更將她與姐姐沈月作比較，不過已經20歲的沈日愈大愈靚女，日前邱淑貞夫婦帶同二女沈日出席上山詩鈉的生日會。

從上山詩鈉於IG分享的照片所見，沈日跟爸媽同樣以黑色裝扮示人，晒靚膊的她盡顯青春活力，對鏡頭微笑的沈日長大後有邱淑貞的影子，只是面圓圓的她依然有點Babyfat！

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沈日與韓國女神撞樣？

沈日跟姐姐沈月的風格截然不同，打扮偏向「ABC風」，一身小麥肌膚相當健康，而且沈日同樣遺傳媽媽的好身材，絕對不遜色於姐姐。

有網民曾指沈日跟韓國女星全智賢有幾分相似，加上她同樣有表演慾，未知將來會否姊妹拍檔行Catwalk。

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