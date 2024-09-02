猴痘病毒｜深圳猴痘現至少2條傳播鏈　患者全身多處皮膚病變　逾六成有生殖器病變

【深圳／猴痘／病毒／性接觸／HIV／傳播鏈】猴痘病毒已蔓延！廣東深圳地區自2023年6月開始出現猴痘病毒，有國內研究團隊發現，深圳已出現２條傳播鏈，當中逾６成患者出現生殖器病變，警告猴痘病毒透過性接觸傳播風險較高。

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患者全身皮膚多處病變

綜合內媒報道，深圳市第三人民醫院（南方科技大學第二附屬醫院）的研究團隊研究92宗男性病患，當中分別佔廣東省和深圳市同期報告病例數的30%和66%，年齡中位數為30歲，發現有56.5%患者同時確診人類免疫缺陷病毒（HIV）。

逾6成患者生殖器病變 已有2條傳播鏈

據悉，流行病學調查指出，當中有95%患者存在男男性行為（MSM），全身多個部位有皮膚病變，當中有62.2%患者更出現生殖器官病變。研究指出，猴痘病毒在深圳地區MSM人群中已經建立了至少2個穩定的傳播鏈。故此，專家提醒猴痘病毒透過性接觸傳播的風險較高。

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猴痘病徵及潛伏期

據本港衞生署資料，猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共患病，首次於1958年從研究用的猴子身上被發現，而人類最早感染病例出現於1970年的剛果民主共和國。猴痘主要爆發於中非和西非。

在過去的猴痘爆發中，患者死亡率介乎1%至10%之間。人類感染猴痘後，病徵持續14至21天通常會自行痊癒。點擊下圖睇病徵及潛伏期：

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猴痘傳播途徑

當人與受感染的動物、人或受污染的物件接觸，便可能受感染。人類如被野生動物例如某些靈長類動物、囓齒動物和松鼠等咬傷或抓傷，或直接接觸其體液，都可能會受感染。長期面對面接觸引致的飛沫傳播，或直接體液接觸，亦可令病毒人傳人。

治理及預防方法

本港目前沒有已註冊針對猴痘的疫苗或抗病毒治療方法。曾有證據顯示天花疫苗也可以有效預防猴痘，而一種名為「Jynneos」的新疫苗於2019年獲美國食物及藥物管理局（FDA）許可用於預防猴痘感染。歐洲最近亦批准了一種新的抗病毒藥物用於治療猴痘。

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