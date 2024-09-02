  • 31°C
香港時間：202492日 (一) 11:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

猴痘病毒｜深圳猴痘現至少2條傳播鏈　患者全身多處皮膚病變　逾六成有生殖器病變

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【深圳／猴痘／病毒／性接觸／HIV／傳播鏈】猴痘病毒已蔓延！廣東深圳地區自2023年6月開始出現猴痘病毒，有國內研究團隊發現，深圳已出現２條傳播鏈，當中逾６成患者出現生殖器病變，警告猴痘病毒透過性接觸傳播風險較高。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜紓解鬱結　靜觀導師教2個伸展動作　放鬆上半身排憂解悶

患者全身皮膚多處病變

綜合內媒報道，深圳市第三人民醫院（南方科技大學第二附屬醫院）的研究團隊研究92宗男性病患，當中分別佔廣東省和深圳市同期報告病例數的30%和66%，年齡中位數為30歲，發現有56.5%患者同時確診人類免疫缺陷病毒（HIV）。

逾6成患者生殖器病變 已有2條傳播鏈

據悉，流行病學調查指出，當中有95%患者存在男男性行為（MSM），全身多個部位有皮膚病變，當中有62.2%患者更出現生殖器官病變。研究指出，猴痘病毒在深圳地區MSM人群中已經建立了至少2個穩定的傳播鏈。故此，專家提醒猴痘病毒透過性接觸傳播的風險較高。

相關文章：猴痘病毒丨「猴痘變異株」殺入泰國可透過飛沫傳染 世衛宣布啟動全球戰略準備

猴痘病徵及潛伏期

據本港衞生署資料，猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共患病，首次於1958年從研究用的猴子身上被發現，而人類最早感染病例出現於1970年的剛果民主共和國。猴痘主要爆發於中非和西非。

在過去的猴痘爆發中，患者死亡率介乎1%至10%之間。人類感染猴痘後，病徵持續14至21天通常會自行痊癒。點擊下圖睇病徵及潛伏期：

點擊圖片放大
+5
+4

猴痘傳播途徑

當人與受感染的動物、人或受污染的物件接觸，便可能受感染。人類如被野生動物例如某些靈長類動物、囓齒動物和松鼠等咬傷或抓傷，或直接接觸其體液，都可能會受感染。長期面對面接觸引致的飛沫傳播，或直接體液接觸，亦可令病毒人傳人。

治理及預防方法

本港目前沒有已註冊針對猴痘的疫苗或抗病毒治療方法。曾有證據顯示天花疫苗也可以有效預防猴痘，而一種名為「Jynneos」的新疫苗於2019年獲美國食物及藥物管理局（FDA）許可用於預防猴痘感染。歐洲最近亦批准了一種新的抗病毒藥物用於治療猴痘。

點擊圖片放大
+8
+7

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【網絡熱話】男子著背心搭港鐵　手臂滿佈粒粒惹猴痘恐慌引網民公審
12:40 2023/08/14
【網絡熱話】男子著背心搭港鐵　手臂滿佈粒粒惹猴痘恐慌引網民公審
【猴痘病毒】內地首現5宗女性猴痘病例　專家：未來或出現家庭傳播【附症狀及預防方法】
12:23 2023/09/18
【猴痘病毒】內地首現5宗女性猴痘病例　專家：未來或出現家庭傳播【附症狀及預防方法】
猴痘病毒丨台灣出現首宗猴痘死亡病例　30多歲男子病發3個月後不治
15:59 2023/11/07
猴痘病毒丨台灣出現首宗猴痘死亡病例　30多歲男子病發3個月後不治
猴痘病毒丨「猴痘變異株」現世108人受感染2死亡　恐變「全球大流行」
13:35 2024/04/18
猴痘病毒丨「猴痘變異株」現世108人受感染2死亡　恐變「全球大流行」

你可能感興趣

【網絡熱話】男子著背心搭港鐵　手臂滿佈粒粒惹猴痘恐慌引網民公審
12:40 2023/08/14
【網絡熱話】男子著背心搭港鐵　手臂滿佈粒粒惹猴痘恐慌引網民公審
【猴痘病毒】內地首現5宗女性猴痘病例　專家：未來或出現家庭傳播【附症狀及預防方法】
12:23 2023/09/18
【猴痘病毒】內地首現5宗女性猴痘病例　專家：未來或出現家庭傳播【附症狀及預防方法】
猴痘病毒丨台灣出現首宗猴痘死亡病例　30多歲男子病發3個月後不治
15:59 2023/11/07
猴痘病毒丨台灣出現首宗猴痘死亡病例　30多歲男子病發3個月後不治
健康問題 傳染病 性行為 猴痘 人畜共患病 廣東省 深圳

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月02日 時間04:05）
急症室最長等候時間（09月02日 時間04:05）
大腸癌｜27歲OL每日頻密放屁揭患大腸癌3期　醫生：2種屁味是危險訊號
大腸癌｜27歲OL每日頻密放屁揭患大腸癌3期　醫生：2種屁味是危險訊號
打風│天文台料熱帶風暴摩羯周五最近香港　澳門氣象局預測達強颱風級數
打風│天文台料熱帶風暴摩羯周五最近香港　澳門氣象局預測達強颱風級數
洪荒之力丨傅園慧8年前奧運爆紅當年人氣不下全紅嬋　做好轉職不當泳手準備近況曝光
洪荒之力丨傅園慧8年前奧運爆紅當年人氣不下全紅嬋　做好轉職不當泳手準備近況曝光
大學新生指南｜大一新生入學前必知10件事　中大老鬼警世：勿得罪6類人
大學新生指南｜大一新生入學前必知10件事　中大老鬼警世：勿得罪6類人