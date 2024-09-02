天使綜合症｜何雁詩一家外遊享受天倫樂　患罕見病症兒子獲讚乖巧

▲ 鄭俊弘、何雁詩帶患「天使綜合症」的兒子Asher到布吉旅行！

【鄭俊弘/何雁詩/天使綜合症】鄭俊弘（Fred）、何雁詩（Stephanie）的2歲兒子鄭讚廷（Asher）患有罕見病「天使綜合症」，兩夫婦積極面對兒子的病況，更相當珍惜兒子成長的珍貴時刻！

Step就趁自己完成奧運節目工作、Fred完成舞台劇演出，就一家三口到泰國布吉旅行，享受陽光與海灘！

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天使綜合症｜與患罕見病兒子外遊

何雁詩一家已飛抵泰國布吉，Step在社交網分享靚相，見一家三口在泳池玩水時露出燦爛笑容，Step又抱著兒子到沙灘，十分溫韾！

Fred早前受訪時透露指一家人之所以選擇到泰國旅行，就是因為兒子喜歡游水呢！

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天使綜合症｜Asher獲讚乖巧

有網民早前在香港機場野生捕獲準備上機的Step一家，Step、Fred親民地與粉絲們合照，網民就讚躺在BB車內的Asher相當乖巧淡定呢！

「天使綜合症」是罕見的遺傳性疾病，每1萬至2萬人中的才有1個人患病，他們在語言表達方面相當低，只能用眼神、點頭微笑或大一點能用少許動作示意。他們的平衡力較差，有些甚至不良於行，經常很開心又很容易激動。

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