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Tory Burch全新Pop-up貓出沒請注意　夥拍著名德國攝影師Walter Schels作品

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 1 小時前

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Tory Burch全新置地廣場Pop-up store，已換上由攝影師Walter Schels拍攝的貓照片，原來是次店裏的室內設計概念正是Tory 與Opening Ceremony創辦人之一的Humberto Leon攜手合作。（圖片品牌提供）

時裝品牌和攝影師的合作的例子多不勝數，例如Opening Ceremony就找曾經找來已故的攝影師Herb Ritts的作品印製成tee系列發售，今天最新的個案是Tory Burch找來了德國攝影師Walter Schels合作。

短袖tee。（$3,150/圖片品牌提供）

說到這位「水哥」，相信大家對他的認識不深，但在2004年，他做了一個驚人之舉，就是或許要彌補母親逝世時的遺憾，於是他開始往醫院拍攝即將臨終的病人生前和死後的相片，並將這些照片輯錄成《Life Before Death》作品集，以這個獨特自己的方式認清生與死。

點擊圖片放大
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不過，大家不要驚慌，是次Tory的聯乘系列衝著貓奴而來，事源她多年前初次邂逅Walter作品，立即被他的動物照片吸引。

她說：「照片中，他在觀察動物，動物也在看人，當中有種人性化的感覺，他對動物的尊重與對人無異，突出動物的獨特個性和情緒。」 於是大家可見的是整個系列貓蹤處處，貓痴們都被臣服得沒反抗的能力呢﹗

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地址：中環置地廣場215店（9219 6953）

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