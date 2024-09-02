星二代｜徐榮大仔加盟港超聯球會　英國回流讀國際學校做職業球員圓夢

▲ 徐榮大仔加盟港超聯球會，英國回流讀國際學校，做職業球員圓夢。

【徐榮/徐朗/香港超級聯賽/大埔足球會/國際學校/星二代】50歲的徐榮一向是圈中寵妻狂兼好爸爸，他與太太育有一子一女 。17歲大仔徐朗（Karson）從小熱愛足球運動，2020年更安排兒子遠赴英國入讀著名體育學校。最近，徐榮在社交平台轉發「大埔足球會」帖文，分享兒子正式成為本地職業足球員，加盟港超聯的喜訊，而且更會留港入讀國際學校，繼續向夢想進發。

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徐榮大仔︱加盟港超聯追尋職業足球夢

近日，「大埔足球會」在社交平台分享了一張徐朗的相片，並寫下：「大埔足球會歡迎徐朗來投！現年僅17歲的Karson小時在大埔區參與本會之少年隊，其後轉到傑志足球學院接受培訓多年，更在今夏重返「啟蒙地」追尋職業足球夢。」從相片中可見，徐朗穿上28號綠色球衣，造型照相當有型，而徐榮亦有轉發該帖文，恭喜兒子夢想成真，鼓勵他繼續努力。「仍有很長很艱難的路要繼續行，你要付出更大的努力更多的汗水，才能對得起所有幫助你的人，加油！」

徐榮大仔​​​​​​​︱赴英留學打好基礎

徐朗5歲時候加入傑志青訓，10歲後加入港隊，更立志當職業足球員。徐榮指英國的足球事業發展蓬勃，因此自兒子5歲開始已籌備赴英讀書，安排他入讀國際學校，打好語文根基，並接受正統足球訓練，為赴英留學打好基礎。

徐朗曾就讀挪威國際學校（Norwegian International School，NIS），升上中學後則轉讀位於大埔白石角的香港墨爾文國際學校（Malvern College Hong Kong）。2020年9月，徐朗疫情下遠赴英國留學，徐榮希望兒子專注足球訓練，選擇了於英國學界享負盛名的私立寄宿中學Bede’s Senior School，每年學費高達40萬港元。

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徐榮大仔​​​​​​​︱足球學業兩兼顧

徐榮接受TOPick訪問，指兒子今次重英國回流返港，需要足球集訓同時，亦會於香港墨爾文國際學校繼續升學，足球學業兩兼顧頗為辛苦，但徐榮相信兒子會拿捏得很好，「現時每星期集訓5天，星期日就比賽，雖然有部份時間會與上學時間重叠，不過經球會和學校商議後，要稍為犠牲練波時間；返學時間亦要作出調整，唯有下午或晚上加緊溫習跟進學業，餘下時間就去練波，這樣作平衡。」徐榮亦很感謝學校同球隊兩邊都好支持兒子，並且雙方十分讚成徐朗這樣的安排。

徐榮大仔​​​​​​​︱讀英式私立國際學校

香港墨爾文國際學校，是一所位於新界大埔區白石角的英式私立國際學校，鄰近香港科學園及天賦海灣。 該校於2015年5月獲香港特區政府教育局批出地皮興建校舍，2018年8月正式開學。 該校是英國墨爾文學校全球第五間的學校，提供960個由小學一年級至中學十三年級的男女全日制學位。小學全年 10 期學費為 16 萬元，中學則為 18.2 萬元。

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