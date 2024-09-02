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東張西望丨港鐵伯伯被撞事件有新發展　阿伯堅持指控：對方唔係好人

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 52 分鐘前

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《東張西望》港鐵伯伯被撞事件有新發展。

TVB節目《東張西望》在上周二（8月27日）播出的一集講張女士在去年10月，女事主與老公在青衣站乘電梯去月台時，看見有人追車發生碰撞，其中一個老伯跌倒其暈倒，張女士因為懂急救，所以馬上幫該名伯伯，可是豈料最後卻被對方「告番轉頭」指為施害者。

隨後，救護員到場後，伯伯醒來後指是張女士從後把他推跌，之後說要報警。由於閉路電視拍不到事發經過，那個位置是一個盲點，變了「羅生門」事件。隨即過了兩個月後，張女士收到小額錢債審裁處的信，原來伯伯說她襲擊致他受傷，要申索5萬元。

東張西望丨伯伯跌倒暈低施援手　女事主反被屈為施害者兼賠償

張女士早前接受《東張西望》訪問講事件經過。

東張西望丨女事主感無奈

由於法庭要雙方提供更多證據，故會押後判決，上完庭後，伯伯再告知女事主有看醫生和物理治療，並叫對方賠3000元給他。

張女士表示：「我幫了你還要賠3000元給你？你覺得是否合理？」她覺得自己沒做過，不需要證明自己清白，所以沒進一步行動。

直至今年6月23日，她正式收到那位伯伯的一封終止申索書，以為事件應該完結，但原來下面有封法援的信，透過法援來控訴女事主。她說：「我本身以為完結了，我覺得這件事已經纏繞我這麼久，為甚麼還要繼續下去。」

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東張西望丨伯伯聯絡節目組

節目播出後，很多人為張女士不值，更有人指伯伯是「碰瓷黨」。不過昨日（9月1日）《東張西望》播出預告透露，伯伯更主動聯絡節目組，並「堅持對方唔係好人」。

他更向《東張西望》節目組說出被撞的另一個版本，今晚（9月2日）《東張西望》將播出伯伯對事件的說法。

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