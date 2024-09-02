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臭狐困擾｜女子試婚紗有臭狐被婚紗舖要求買下婚紗　報警後警方咁處理

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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女子試婚紗有臭狐，被婚紗舖要求買下婚紗，報警後警方咁處理。

【臭狐／狐臭／腋臭／體臭／汗味／婚紗／出汗】夏日炎炎易出汗，伴有腋臭或臭狐更令人尷尬又困擾。内地一名女子日前在試婚紗時，卻因腋臭在婚紗上留下臭味，婚紗舖認為是其臭狐的味道，並要求女事主買下婚紗，事件最終報警處理。

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臭狐困擾｜試婚紗因臭狐被索賠

一名女網民近日在小紅書以「我沒想到婚紗店因為腋臭會訛人」為題發文稱，她與男友打算明年結婚，想在今年先挑選婚紗，於是近日一起前往當地比較有名的婚紗舖試婚紗。事主指，起初店員都非常客氣，邀請她挑選款式，最終事主亦選了2件較滿意的婚紗進行試穿。

我就把第一件拿了進去試穿，出來以後覺得這件穿我身上有點奇怪，我就把第一件婚紗遞給店裡小姐姐，剛接過去我就察覺她的臉色不太好看，當時我也沒有在意，繼續穿第二件去了，結果第二件婚紗試穿了一下也不太合適。

事主試穿了兩件婚紗後都覺得不是很合適，當她換好自己的衣服準備離開時，店員和老闆娘卻稱婚紗被事主試穿後有一股味道，「應該是狐臭的味道」，並要求她作出賠償，買下第二件婚紗。

當時我是又尷尬又生氣，我確實是有一點腋臭，再加上二樓沒有空調來回換衣服有點熱出汗，但總不可能就因此讓我們買下它吧？

隨後事主與店員進行爭辯，最終決定報警處理。在警方的調解下，「我們沒辦法，也不想再繼續吵下去了」，事主向婚紗舖賠償了2,000元（人民幣，約2,194港元）。

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臭狐困擾｜事主澄清並接受除臭狐手術

帖文發出後引起大量網民熱議，不少網民認為事主臭狐的味道應該頗重，「警察來了都能判賠2000，這是得有多衝」、「狐臭的人都覺得自己味道不重，其實周圍的人已經熏不行了...」，更有同樣開婚紗舖的網民留言表示，「我自己開婚紗店的，有些衣服染上了狐臭根本洗不掉，建議試紗之前洗個澡~不是婚紗店不講理，是你試過以後我們沒辦法再銷售了，並且...狐臭會傳染~」。

更多網民留言請看：

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對此，事主澄清表示，先前確實沒想到自己臭狐的程度如此嚴重，而且事後亦已經向婚紗舖表達過歉意。日前，她已經前往醫院治療，並接受除臭狐手術，表示在自己恢復之前不會再試婚紗。

我已經做完手術了，全程半個多小時結束。我也不想有狐臭，也不想發生這樣的事...其實狐臭並不是什麽大事，今天經過這裡的治療我才知道，而且也後悔為什麽沒有早點過來，就不會發生這種事了。

更多相關報道：KO體臭︱逾98%臭狐人士有1共同特徵　醫生拆解體育臭來源+4大成因

臭狐困擾｜6大易有臭狐因素

台灣皮膚科醫生陳昱璁曾指出，腋下有大汗腺，其分泌物原本是無臭無味，但腋下有濃密的毛髮容易形成悶熱潮濕的環境，因此皮膚細菌的多樣性就比較高，大汗腺的分泌物與腋窩暖濕的環境，造就了細菌容易繁殖生長。而這些汗腺的分泌物，例如汗水、油脂、沒用的蛋白質，被細菌分解後產生成有氣味的化學物質，這就是狐臭。

而以下有6大因素較容易有臭狐︰

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臭狐困擾｜如何改善臭狐？

台灣萬芳醫院皮膚科主治醫生沈孟暵早前曾提出4大方法改善臭狐：

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