星級爸媽丨TVB前藝人產前發燒突剖腹　歌手丈夫驚到震：我一定要堅定

▲ 林奕匡撰文細訴老婆生B經過！

歌手林奕匡（Phil）早前榮升人父，其太太李靄璣（Rikko）誕下麟兒，母子平安，林奕匡透露已將B仔取名「DARRIEN LAM」。

上周林奕匡於IG撰長文分享太太生仔的驚險過程，原本太太李靄璣打算順產，惟她待在醫院十多小時後開始發燒，BB心跳也很快，最後只好接受剖腹產子。

林奕匡形容太太今次生B是「一波三折」，他寫道：「有一刻我真係好驚BB同BB媽媽會有事。」

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留守手術室外超擔心

幾分鐘之內太太就轉去手術室，林奕匡可說驚魂未定：「我地都未有時間去collect我地嘅thoughts，姑娘叫我喺手術室外面等候，俾Rikko入去先。我拎住醫生俾我嘅手術風險資料，自己一個喺手術室門外坐，我開始好擔心。」

由於Rikko已經捱了十幾小時，休息時間近乎零，加上發燒，BB心跳又越跳越快，林奕匡擔心不已：「我好驚BB同媽媽會有事，人生從來冇試過咁驚。 我同自己講，入到手術室我一定唔可以俾Rikko覺得我驚，我一定要堅定。跟住我用三十秒時間準備左最勵志嘅林奕匡playlist，接著姑娘就叫我入去。」

林奕匡續透露：「入到手術室，同之前嘅labor room 完全唔同，同埋多左好多嘅醫護人員，佢地全部都已經準備就緒，嗰一刻我知道我只能相信咁多位嘅醫護人員，將Rikko同BB嘅生命搞妥俾佢哋，而我嘅職責就係要做最『正能量』嘅『唱歌者』，而我嘅觀眾只有一個。」

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林奕匡以歌聲鼓勵太太

手術期間，林奕匡依然好緊張，不過他未有理會，繼續keep住唱歌以及跟Rikko傾計。

他寫道：「正當播著『一雙手』嘅時候，突然醫護人員講左一句『佢出咗嚟』 ，突然時間好似停止一樣，我一句聲都唔敢出，等候任何BB嘅反應，10秒，15秒，跟住我見到醫護人員從紗布後面抱起BB去檢查，20秒，25秒… 突然間聽到一個喊聲，係我人生聽過令我最開心嘅聲音。知道Rikko嘅角度睇唔到BB，我俾左一個爆喊嘅眼神俾佢，再點頭。」

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至於李靄璣昨日於IG分享誕B感受：

如果不是你地，我就永遠唔會知道自己人生裡錯失了什麼！I love you Phil Lam and Baby Darrien 👶🏻🩵



And I hold you every night

And that‘s a feeling I wanna get used to

But there’s no man as terrified

As the man who stands to lose you

Oh, I hope I don‘t lose you…

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