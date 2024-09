星級爸媽丨TVB前藝人產前發燒突剖腹　歌手丈夫驚到震：我一定要堅定

歌手林奕匡(Phil)早前榮升人父,其太太李靄璣(Rikko)誕下麟兒,母子平安,林奕匡透露已將B仔取名「DARRIEN LAM」。

上周林奕匡於IG撰長文分享太太生仔的驚險過程,原本太太李靄璣打算順產,惟她待在醫院十多小時後開始發燒,BB心跳也很快,最後只好接受剖腹產子。

林奕匡形容太太今次生B是「一波三折」,他寫道:「有一刻我真係好驚BB同BB媽媽會有事。」

留守手術室外超擔心

幾分鐘之內太太就轉去手術室,林奕匡可說驚魂未定:「我地都未有時間去collect我地嘅thoughts,姑娘叫我喺手術室外面等候,俾Rikko入去先。我拎住醫生俾我嘅手術風險資料,自己一個喺手術室門外坐,我開始好擔心。」

由於Rikko已經捱了十幾小時,休息時間近乎零,加上發燒,BB心跳又越跳越快,林奕匡擔心不已:「我好驚BB同媽媽會有事,人生從來冇試過咁驚。 我同自己講,入到手術室我一定唔可以俾Rikko覺得我驚,我一定要堅定。跟住我用三十秒時間準備左最勵志嘅林奕匡playlist,接著姑娘就叫我入去。」

林奕匡續透露:「入到手術室,同之前嘅labor room 完全唔同,同埋多左好多嘅醫護人員,佢地全部都已經準備就緒,嗰一刻我知道我只能相信咁多位嘅醫護人員,將Rikko同BB嘅生命搞妥俾佢哋,而我嘅職責就係要做最『正能量』嘅『唱歌者』,而我嘅觀眾只有一個。」

林奕匡以歌聲鼓勵太太

手術期間,林奕匡依然好緊張,不過他未有理會,繼續keep住唱歌以及跟Rikko傾計。

他寫道:「正當播著『一雙手』嘅時候,突然醫護人員講左一句『佢出咗嚟』 ,突然時間好似停止一樣,我一句聲都唔敢出,等候任何BB嘅反應,10秒,15秒,跟住我見到醫護人員從紗布後面抱起BB去檢查,20秒,25秒… 突然間聽到一個喊聲,係我人生聽過令我最開心嘅聲音。知道Rikko嘅角度睇唔到BB,我俾左一個爆喊嘅眼神俾佢,再點頭。」

至於李靄璣昨日於IG分享誕B感受:

如果不是你地,我就永遠唔會知道自己人生裡錯失了什麼!I love you Phil Lam and Baby Darrien 👶🏻🩵



And I hold you every night

And that‘s a feeling I wanna get used to

But there’s no man as terrified

As the man who stands to lose you

Oh, I hope I don‘t lose you…