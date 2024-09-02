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開學日｜蔡若蓮：已向缺課逾2年學生家長發6次勸籲信　料更多學校參與4Rs精神健康約章

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發布時間： 49 分鐘前

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教育局局長蔡若蓮在開學日到訪屯門崇真書院。(曾耀輝攝）

教育局局長蔡若蓮在開學日到訪屯門崇真書院。對於有初小學生缺課兩年多，當局未有發出具法律效力的「入學令」，蔡若蓮回應指，一直有就個案與家長溝通，並發出6次勸籲信，強調局方非常關注事件，亦責無旁貸。她又指，需要不同持分者，尤其是家長的配合，才能真正幫助小朋友穩定地回到學校。

蔡若蓮表示，截至７月有約420間學校參與教育局新推出的《4Rs精神健康約章》，得悉個別學校有自己的計劃支援學生精神健康，相信整合後，會有更多學校參與《約章》。

蔡若蓮指，希望學生今日起好好規劃每天，實踐約章，包括保持充足睡眠（Rest）、適時放鬆（Relaxation）、建立良好人際關係（Relationship）以及提升抗逆力（Resilience）；又向學校贈送代表4Rs的不倒翁，期望同學鍛鍊不倒精神，學習港隊奧運健兒永不放棄。

至於在中學推行的「三層應急機制」，截至暑假，有120多宗個案轉介至社署支援服務團隊，另有280多宗個案經校長轉介到醫管局精神科。被問到會否延續機制，蔡若蓮指，當局會陸續與各界和部門溝通，探討如何協助有需要的學生。

蔡若蓮勉勵學生，好的開始是成功的一半，新學年要重新訂立目標，希望學生好好享受校園生活，有強健體魄和良好的生活質素，追夢圓夢。她又指，困難逆境是我們成長必經之路，要時常告訴自己不會天天都是8號風球，逆境最終都會過去，只要堅持不懈總會有轉機；有形容生命像珍珠、鑽石一樣，經歷很長時間、很極端艱難的環境，但它們都會令自己的變得更好，最終成為珍貴的珠寶。

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