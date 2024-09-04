IB課程｜IBDP vs IBCP 拆解國際職業先修項目IBCP讀甚麽？

▲ IB 系統中有兩大課程項 目：IB 文憑課程 (IBDP) 和 IB 職業相關課程 (IBCP)。

國際文憑課程 (IB) 是備受國際認可和推崇的教育體系，其精神在於為學生提供一個個人化教育的靈活框架。IB 系統中有兩大課程項

目：IB 文憑課程 (IBDP) 和 IB 職業相關課程 (IBCP)。

IBDP 以其嚴格的學術課程而聞名，其中包括6個學科組別、DP核心項目和外部考試 ( 詳情請参考IB課程｜課程結構+考試形式+評分標準 IBDP畢業生：IB提供個人化教育靈活框架一文 )。DP適合具備學習紀律和時間管理等技能的學生，對於想接受全面教育、為各領域的高等教育做好準備的學生來說，這是一個很好的選擇。

但DP未必適合所有類型的學生，例如一些在學術方面未能全面應付的學生、很早就規劃好職業生涯的學生、或沒打算上大學的學生，

DP可能會為他們帶來障礙。

什麼是IB職業相關計劃 (IBCP)？

IBCP專為希望接受以職業為中心的教育，同時獲得國際認可資格的學生而設。CP透過為學生提供良好的學術基礎、實務技能和實踐體

驗，為他們接受高等教育和就業做好準備。CP教育鼓勵學生發展更廣泛的個人專長和專業技能，以便發揮他們的職業抱負以及個人興趣和優勢，CP課程由三個核心部分組成：職業相關學習、個人和專業技能課程，以及至少兩個 IBDP課程，例如語言、科學、人文科學和數學

等 。CP專業技能的領域包括 : 如音樂、藝術與設計、視覺藝術、戲劇和體育等等。

由此可見，CP是一種為學生度身定制的專業課程，讓學生專注於一個或兩個感興趣的領域，並培養他們具備適用於不同環境的技能，以

便接受高等教育、學徒訓練和就業。因此，對於不想選擇DP的學生來說，CP成為一個極理想的替代方案，因為它提供了更專業、更實

用的學術經驗。CP亦為有某些學習障礙的學生提供了另類的選擇。

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甚麼類型的學生適合選讀IBCP ?

- 發現應對 IBDP 特定要求（通常與科學、數學和語言相關的學科）具有挑戰性的學生；

- 確切知道自己想學什麼，並希望專注於自己的學習領域，而取得領先優勢的學生；

- 希望投放更多時間在注重實踐的學習環境中，以磨練和完善專業技能的學生。

IBCP的大學認可性

IBCP和IBDP都受到世界各地院校的高度評價。大學重視 IBCP，因為它融合了學術的嚴謹性和實用職業技能，為學生接受高等教育和達

致專業水平，奠定了良好的基礎。由於IBCP考試是由學校或個別項目計劃所開發，與考試標準化且具國際認可的IBDP相比，受認可的廣泛性有所不同。但IBCP越來越受到世界各地大學的認可；許多機構都承認 IBCP 的資格，並且經常在招生過程中獲優先考慮。

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