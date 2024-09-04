  • 32°C
香港時間：202494日 (三) 13:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

IB課程｜IBDP vs IBCP 拆解國際職業先修項目IBCP讀甚麽？

升學教育

撰文： 郭雅智

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

IB 系統中有兩大課程項 目：IB 文憑課程 (IBDP) 和 IB 職業相關課程 (IBCP)。

國際文憑課程 (IB) 是備受國際認可和推崇的教育體系，其精神在於為學生提供一個個人化教育的靈活框架。IB 系統中有兩大課程項
目：IB 文憑課程 (IBDP) 和 IB 職業相關課程 (IBCP)。

IBDP 以其嚴格的學術課程而聞名，其中包括6個學科組別、DP核心項目和外部考試 ( 詳情請参考IB課程｜課程結構+考試形式+評分標準 IBDP畢業生：IB提供個人化教育靈活框架一文 )。DP適合具備學習紀律和時間管理等技能的學生，對於想接受全面教育、為各領域的高等教育做好準備的學生來說，這是一個很好的選擇。

但DP未必適合所有類型的學生，例如一些在學術方面未能全面應付的學生、很早就規劃好職業生涯的學生、或沒打算上大學的學生，
DP可能會為他們帶來障礙。

什麼是IB職業相關計劃 (IBCP)？

IBCP專為希望接受以職業為中心的教育，同時獲得國際認可資格的學生而設。CP透過為學生提供良好的學術基礎、實務技能和實踐體
驗，為他們接受高等教育和就業做好準備。CP教育鼓勵學生發展更廣泛的個人專長和專業技能，以便發揮他們的職業抱負以及個人興趣和優勢，CP課程由三個核心部分組成：職業相關學習、個人和專業技能課程，以及至少兩個 IBDP課程，例如語言、科學、人文科學和數學
等 。CP專業技能的領域包括 : 如音樂、藝術與設計、視覺藝術、戲劇和體育等等。

由此可見，CP是一種為學生度身定制的專業課程，讓學生專注於一個或兩個感興趣的領域，並培養他們具備適用於不同環境的技能，以
便接受高等教育、學徒訓練和就業。因此，對於不想選擇DP的學生來說，CP成為一個極理想的替代方案，因為它提供了更專業、更實
用的學術經驗。CP亦為有某些學習障礙的學生提供了另類的選擇。

點擊圖片放大
+6
+5

甚麼類型的學生適合選讀IBCP ?

- 發現應對 IBDP 特定要求（通常與科學、數學和語言相關的學科）具有挑戰性的學生；
- 確切知道自己想學什麼，並希望專注於自己的學習領域，而取得領先優勢的學生；
- 希望投放更多時間在注重實踐的學習環境中，以磨練和完善專業技能的學生。

IBCP的大學認可性

IBCP和IBDP都受到世界各地院校的高度評價。大學重視 IBCP，因為它融合了學術的嚴謹性和實用職業技能，為學生接受高等教育和達
致專業水平，奠定了良好的基礎。由於IBCP考試是由學校或個別項目計劃所開發，與考試標準化且具國際認可的IBDP相比，受認可的廣泛性有所不同。但IBCP越來越受到世界各地大學的認可；許多機構都承認 IBCP 的資格，並且經常在招生過程中獲優先考慮。

湊得輕鬆啲
碩士港姐丨自覺愛兒叛逆期夠可愛　岑杏賢當媽明白父母的愛

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

中小學教育 大學 IB IB

最高瀏覽

打風│熱帶氣旋摩羯距港逾400公里　天文台料周三中午後或發3號波
打風│熱帶氣旋摩羯距港逾400公里　天文台料周三中午後或發3號波
打風｜天文台傍晚掛3號波　評估周四下午後或掛八號
打風｜天文台傍晚掛3號波　評估周四下午後或掛八號
摩羯風球｜天文台考慮今晚6至9時改發3號風球 「魔羯」料周五增強成超強颱風掛8號風球視乎兩條件
摩羯風球｜天文台考慮今晚6至9時改發3號風球 「魔羯」料周五增強成超強颱風掛8號風球視乎兩條件
大腸癌｜排便習慣出現「3大改變」　醫生警示：恐是大腸癌
大腸癌｜排便習慣出現「3大改變」　醫生警示：恐是大腸癌
急症室最長等候時間（09月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月04日 時間12:05）