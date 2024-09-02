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開學｜開學季小心4大傳染病爆發　醫生拆解感染病菌高危時刻【附4招增強抵抗力】

兒童健康

撰文： 沈佩珊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 27 分鐘前

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開學季小心4大傳染病爆發，醫生拆解感染病菌高危時刻，4招增強抵抗力。

【開學／開學日／傳染病／病毒／流感／手足口病／腸胃炎／新冠肺炎】今日（9月2日）是開學日，相信學生們的心情既興奮又緊張，不過開學季亦是病毒的「活躍期」，很多父母都會擔心孩子生病，加上幼兒尚未建立良好衛生意識，往往班中有人生病，其他同學也難「倖免」。兒科專科醫生徐梓筠曾指出，開學季有4大傳染病要留意，建議家長由基本做起，讓小朋友日常有充足睡眠、均衡飲食、多做運動，保持個人衛生，已能有效預防傳染病。

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開學季｜茶點及玩樂時間容易交叉感染

徐梓筠醫生曾於TOPick撰文表示，流感、手足口病、病毒性腸胃炎和新冠肺炎均是開學後常見的傳染病，這些疾病大多經由飛沫或接觸被污染物品而傳播，因此，小朋友最愛的茶點時段和玩樂時間，皆是染疫的「高危時刻」，幼童一同進食和共享玩具，容易構成交叉感染，互相傳播病毒。

開學季｜延醫或引發併發症嚴重可致命

如傳染病的病徵輕微，患者只需多補充水分和休息，一般約一周後便能自行痊癒。但徐醫生強調：「如果小朋友出現病徵2、3天後仍未有好轉，便需要盡早求醫，以免病情變得嚴重，甚至出現併發症」，例如感染新冠病毒的幼兒，嚴重或會引發嘶吼症，出現氣喘、呼吸不暢順等病徵；流感則可能併發腦炎或肺炎，嚴重者致命；嚴重的病毒性腸胃炎也有機會導致心肌炎或腦炎等，因此家長不應掉以輕心。

點擊下圖看預防上呼吸道疾病食物、舒緩手足口病湯水：

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開學季｜2歲童發燒胃口差患手足口病

徐醫生分享個案，指一名年約兩歲的學童開學不久後便生病，雖然沒有傷風感冒症狀，但持續發燒、胃口亦變差，於是求診。經醫生檢查後，原來幼童的喉嚨已長滿痱滋、手腳更出現水泡和紅點，確診患上手足口病。幸好家長及早帶小朋友求醫，服藥紓緩症狀、多補充水份、在家休息，病情已有好轉。

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點擊下圖看腸病毒症狀+預防方法：

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開學季｜從日常生活入手增強抵抗力

子女生病受苦，家長必然憂心不已，但其實免疫系統的抵禦能力需要經過「訓練」。徐醫生解釋：「嬰兒出生前，會經母親身體得到不同抗體，再加上如母親餵哺母乳，嬰兒會有一定程度的免疫力。不過半歲後，抵抗力會慢慢減退」，因此，父母不需過度憂慮，只要病情及早得到處理，幼童感染後身體的免疫反應會產生不同抗體，逐漸形成「保護網」。

另一方面，有家長會讓孩子食用不同的營養補充品，如魚肝油丸、維他命C等，藉此增強抵抗力。徐醫生認為，家長也可從日常生活入手，還原基本步，做到均衡飲食、足夠休息、恒常運動和減少壓力，持之以恆的話自然能增強抵抗力。

開學季｜RSV合胞病毒9月感染高峰期

早前，港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅表示，本港正處於RSV流行季節，預料7月至9月左右將達到感染高峰期，呼籲高危人士接種RSV疫苗。合胞病毒暫無特效藥可醫，有兒科醫生曾警告，嬰幼兒感染後嚴重有機會猝死，故家長務必多加留意。

大部分RSV的感染症狀也與傷風感冒的症狀相似，很多人也會對其不以為意。今年流感季節大機會出現雙高峰，流感及RSV高峰期重疊，有機會雙重感染，後果會更嚴重，呼籲60歲或以上長者、長期病患者、免疫系統不全人士和幼兒等高危群組RSV疫苗。

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