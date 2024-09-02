  • 34°C
香港時間：202492日 (一) 16:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

開學｜孩子抗拒返學接觸老師同學　專家拆解8症狀認清社交焦慮症

兒童健康

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

孩子抗拒返學接觸老師同學，專家拆解社交焦慮症8大症狀。

【開學/返學/社交焦慮症/社交恐懼症/社恐】在診症室內，常接觸到不少的兒童及青少年不願回到學校或課室。當中成因固然十分複雜，從孩子的身體、精神狀態，以至身處的校園、家庭等社會環境因素皆互相牽連，需個別作詳細了解。

然而，筆者發覺其中有不少兒童及青少年都不約而同表示，當中有部分原因是害怕跟其他同學或老師接觸和交談。再細問病歷下，才發現同時有社交焦慮症的症狀。

分離焦慮症︱送返學後偷偷溜走+借老師恐嚇子女 爸媽愈做愈錯增子女分離焦慮症

最新影片：

湊得輕鬆啲
碩士港姐丨自覺愛兒叛逆期夠可愛　岑杏賢當媽明白父母的愛

開學｜社交焦慮症8個生理反應

社交焦慮症的患者會持續地對一種或多種社交情境感到恐懼。他 / 她們在這些場合會感到被受注視，同時會過分地擔心自己的行為會出醜或感到尷尬，引起別人對自己的負面評價。常見的社交焦慮情境包括上課答問題、小組討論、演講、表演等。有些人也會對在別人面前吃東西、「撘枱」、或在餐廳向店員點餐感到恐懼。

他 / 她們在這些社交場合中，很容易引發焦慮的生理反應，包括手震、發抖、心跳加速、呼吸困難、流汗、腸胃不適、面紅耳熱、手足冰冷等。不少患者都理解自己的恐懼是過度或不合理的，但往往會不會主動求助，而是繼續嘗試避開這些社交場合。久而久之，會續漸令自己日常生活、人際關係、及學習受到影響，甚至出現缺課的情況。

開學｜社交焦慮症方法

治療方面，我們會視乎患者的情況，建議接受心理或藥物治療。有些情況也可能會兩者並用。目前最常用的藥物選擇是血清素調節劑（SSRI）或血清素及腦腎上腺素調節劑（SNRI）。簡單而言，藥物治療令血清素及腦腎上腺素回復平衡，改善社交恐懼症症狀。以上藥物一般都很安全，但兒童和青少年服用也必須小心監察，因藥物可產生嚴重的副作用，雖然情況並不常見。 如果懷疑身體出現的徵狀或副作用與服用的藥物有關，應盡快請教醫生。社交焦慮症的心理治療，主要包括認知行為治療，幫助患者糾正思想上的謬誤，從而改變逃避行為和減低焦慮症狀。同時會一同制定進程表，助患者循序漸進地重新面對所懼怕的社交場合。透過治療，大部分患者情況都得以改善。因此，如發現小朋友或青少年有社交焦慮症的症狀，應及早求助。

點擊下圖看9招克服暑假後遺症：

點擊圖片放大
+17
+16

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 葉劍威醫生 香港心理衞生會教育及預防小組委員 精神科專科醫生

相關文章

分離焦慮症︱送返學後偷偷溜走+借老師恐嚇子女 爸媽愈做愈錯增子女分離焦慮症
12:03 2024/08/26
分離焦慮症︱送返學後偷偷溜走+借老師恐嚇子女 爸媽愈做愈錯增子女分離焦慮症
洗校服｜開學在即校服發黃　即學3個簡易步驟急救白恤衫
16:08 2024/08/27
洗校服｜開學在即校服發黃　即學3個簡易步驟急救白恤衫
開學執書包｜書本文具亂擺書包易過重　收納師教1招整理技巧善用空間
18:08 2024/08/30
開學執書包｜書本文具亂擺書包易過重　收納師教1招整理技巧善用空間
開學｜開學季小心4大傳染病爆發　醫生拆解感染病菌高危時刻【附4招增強抵抗力】
今日 12:32
開學｜開學季小心4大傳染病爆發　醫生拆解感染病菌高危時刻【附4招增強抵抗力】

你可能感興趣

分離焦慮症︱送返學後偷偷溜走+借老師恐嚇子女 爸媽愈做愈錯增子女分離焦慮症
12:03 2024/08/26
分離焦慮症︱送返學後偷偷溜走+借老師恐嚇子女 爸媽愈做愈錯增子女分離焦慮症
洗校服｜開學在即校服發黃　即學3個簡易步驟急救白恤衫
16:08 2024/08/27
洗校服｜開學在即校服發黃　即學3個簡易步驟急救白恤衫
開學執書包｜書本文具亂擺書包易過重　收納師教1招整理技巧善用空間
18:08 2024/08/30
開學執書包｜書本文具亂擺書包易過重　收納師教1招整理技巧善用空間
兒童健康 社交恐懼症 焦慮症

最高瀏覽

打風│天文台考慮周二午後掛１號波　料風暴周五最近香港
打風│天文台考慮周二午後掛１號波　料風暴周五最近香港
急症室最長等候時間（09月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月02日 時間12:05）
洪荒之力丨傅園慧8年前奧運爆紅當年人氣不下全紅嬋　做好轉職不當泳手準備近況曝光
洪荒之力丨傅園慧8年前奧運爆紅當年人氣不下全紅嬋　做好轉職不當泳手準備近況曝光
猴痘病毒｜深圳猴痘現至少2條傳播鏈　患者全身多處皮膚病變　逾六成有生殖器病變
猴痘病毒｜深圳猴痘現至少2條傳播鏈　患者全身多處皮膚病變　逾六成有生殖器病變
東張女神X香港小姐丨陳懿德肯學肯搏　性感傻大姐德德晚裝派福利【多圖】
東張女神X香港小姐丨陳懿德肯學肯搏　性感傻大姐德德晚裝派福利【多圖】