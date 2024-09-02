開學日｜運輸署：交通大致暢順　主幹道及學校區較平日繁忙

▲ （政府新聞處圖片）

運輸署緊急事故交通協調中心今日（2日）上午6時30分起，提升至最高級別的聯合督導模式運作，監察開學日的交通及公共運輸服務情況。整體交通至今大致暢順。

署理運輸及物流局局長廖振新上午在運輸署署長李頌恩陪同下，視察緊急事故交通協調中心，了解署方聯同警方及各公共運輸服務營辦商的協調和監察工作，並聽取人員匯報各區交通情況。

廖振新表示，今早路面交通包括各主幹道、過海隧道及學校區等較平日繁忙，但整體交通大致正常。鐵路、巴士及渡輪均正常服務，學校區的特別路線已經恢復服務，跨境學生來港上學情況亦大致暢順。公共運輸服務基本能滿足乘客需求。

李頌恩說，運輸署今早派出約110名人員，實地監察港九新界主要公共運輸交匯處、鐵路站、學校區、口岸和隧道等交通情況，實時向緊急事故交通協調中心匯報，並在有需要時安排加強服務及聯絡警方協助疏導交通。

運輸署再次提醒學生，盡快熟習往返學校的公共運輸服務路線和班次，確定最佳出行模式，並留意最新交通消息。市民早上繁忙時段出行時，應預留充裕時間；駕駛人士應盡量避免駕車前往學校區。

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