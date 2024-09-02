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小息零食︱返學要帶零食小息時間充飢 營養師推介10樣健康小息零食

兒童健康

發布時間： 2 小時前

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熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

營養師推介10款美味又健康零食。

開學了，Michelle是位年輕媽媽，育有六歲女兒敏敏和十歲兒子進進，她正煩惱着：「他倆的飯盒由我教姐姐煮，可怎樣安排得較均衡健康？」

我說：「小朋友較喜歡色彩豐富的食物，你可做西蘭花甘筍雞扒粟米飯、三文魚粟米豆角粒枝豆炒飯、番茄海鮮意粉、蘑菇白汁雞肉飯等。粟米比十穀米較易入口，甘筍可用『十二元店』的『印仔』裁成花花形狀，藉此吸引他們多吃蔬菜。」

Michelle說：「小息小食和放學後茶點，真的不知怎安排。進進有兩天放學後要參加田徑訓練，而敏敏則剛入讀小一全日班，不知放學會否肚餓。之前暑假，他倆上完游泳班後，餓得狼吞虎嚥。」

我說：「敏敏正處於骨骼發育重要階段，4至8歲幼童的鈣質攝入量該為1,000毫克，一杯奶含約400毫克鈣質。因此，早餐必須飲牛奶或添加鈣的豆奶、杏仁奶、燕麥奶等，或可用高鈣低脂芝士代替，下午茶也盡量多飲一杯奶。這個年紀可以飲用脫脂牛奶，若不太接受，可加入芒果、莓類及低脂無糖乳糖，製成水果奶昔。至於進進，9至18歲學童的鈣質參考膳食攝入量則為1,300毫克。因他有兩天需要放學後集訓，訓練前宜先吃些易吸收的碳水化合物，提供足夠能量增加訓練效果，也能防止受傷。建議先吃雞蛋芝士番茄三文治或飯糰等，亦可用梳打餅和水果代替，如香蕉、提子等都方便攜帶，訓練後再飲脫脂牛奶配低脂低糖乳酪。」

Michelle說：「我控制不了他們在小息到小食部買甚麼吃！」

「選茶葉蛋會較健康，因蛋白質有助長肌肉、長高及維持抵抗力，減少生病！吞拿魚三文治亦是較健康的選擇！」我繼續建議：「你亦可準備提子乾、freeze dried果乾、紫菜、甘栗、米餅、烘焗粟米片或薯片、無油蝦條，或是高纖穀物棒和一盒UHT脫脂牛奶，作為方便小食。小息時間不太長，小食該在有需要時才吃，若不餓，便可作休息或做些運動打發時間。」

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撰文 : 黃雅婷 營營樂樂

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