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職場悲歌丨少女上班1年變「大媽」　過勞肥44磅面容浮腫　 離職做1工作顏值回升

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

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【職場衰老/OL/少女/大媽/體重急增/入職前後/離職】打工仔悲歌！內地一名女子近日將自己上班前後外貌的驚人變化於網上上載，並表示自從畢業後，成為打工仔後的自己身體狀態愈來愈差，而且體重急增達44磅，最終令她決心離職。而離職後的她，瞬間變得神彩飛揚，令不少網民直呼「辭職」是最佳的「保養品」。

最新影片:

Healthy Life
Healthy Life｜紓解鬱結　靜觀導師教2個伸展動作　放鬆上半身排憂解悶

綜合內地傳媒報道，廣東東莞一名叫小歐的女子於網上與網民分享自己上班前後的對比照，更指自己一年胖20公斤(約44磅)，整個人的狀態愈來愈差。從她上載的多張照片中，可見返工前，女子白皙，面容清秀；惟返工後，不但體形暴漲，臉色亦十分枯黃，彷似老了幾十歲的「大媽」。

小歐表示因此大約1年後，今年6月份便決定離職，現在在家裡做自由職業，整個人的狀態瞬即改善了不少，從她亮出的離職後的照片，可見她顏值重回狀態，生活十分舒適。

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帖文一出，即於網上引起熱議，不少網民驚嘆前後變化之大，更直呼「辭職」是最佳的「保養品」，亦有網民身同感受，「做廣告設計的，在前公司天天加班熬夜，導致姨媽都不來了」、「不用加班的公司現在身體好多了」。

同場加映: 1分鐘自測過勞症狀：

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同場加映: 職場抑鬱6大症狀

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同場加映:【工作過勞】校花職場打滾6年變大媽　拆解12大工作過勞症狀

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