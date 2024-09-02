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百潔布｜黃色海綿非用作洗碗？3M親解百潔布正確用法　專家揭菌量超多可用1物代替

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 35 分鐘前

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日本3M職員曾在節目上親解百潔布的正確用法，指出黃色海綿並非用作洗碗。

【百潔布／正確用法/海綿／清潔／洗碗／3M／細菌】百潔布由一邊海綿及一邊絲瓜質狀粗纖維組成，是不少家庭清洗碗碟的必備之物。大部分人都習慣使用海綿那一面來洗碗，不過有3M日本分公司職員就在節目上分享百潔布海綿的正確用法，指出原來其設計原意並非如此。

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百潔布由美國公司3M發明並申請專利，旗下日本分公司「スリーエム ジャパン株式会社」曾在節目《月曜から夜ふかし》上解釋百潔布的正確用法。3M職員表示，黃色海綿是由聚氨脂（PU）製成，布滿細孔，雖然也可以用作洗碗，但清潔力會較弱，難以清除污垢；其真正作用為幫助洗潔精起泡，因為洗潔精和水滲入細孔後，可透過按壓摩擦產生大量泡沫，繼而增加洗潔精分量和提升清潔力。

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百潔布｜百潔布正確使用方法

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職員續指，當初設計百潔布海綿時，其實絲瓜質狀的百潔布才是具有清潔功能的工具。正確使用方法為先將整塊百潔布用水弄濕，然後加一點洗潔精，用手輕輕搓揉數下便能起泡，洗碗時再轉用清潔及去污能力較強的綠色百潔布洗刷。

不過部分餐具如易潔鑊、啞光面餐具或杯子等，其質地較為細緻及容易刮花，職員就指可以使用海綿部分來清洗，或購買專門洗細緻餐具的百潔布，至於一般餐具則仍是建議照樣用百潔布來清洗最有效率。

更多相關報道：【德國研究】家中最大細菌集中營 百潔布含大腸桿菌等362種細菌等同人體糞便

百潔布｜細菌量多過全球人口

挪威一項發表在《應用微生物學雜誌》（Journal of Applied Microbiology）的研究比較了洗碗海綿和洗碗刷中的細菌水平和多樣性，以及沙門氏菌的存活率，結果發現沙門氏菌等細菌更容易在海綿中滋生。挪威食品研究所的科學家Trond Møretrø表示，原因在於海綿長期處於潮濕的狀態，會積聚食物殘渣，而這些食物殘渣也是細菌的食物，導致細菌快速生長。

一塊海綿可以容納的細菌數量，比地球上的人口還多。

Trond Møretrø表示，雖然很多細菌是無害的，但一些細菌如沙門氏菌可經海綿傳播到手、廚房環境和設備，有機會令接觸者生病。

研究人員亦發現，人們清潔海綿的方式或頻率，與細菌的生長無關，「如果不每天更換海綿，就很難避免細菌在海綿中滋生」。

百潔布｜專家建議用洗碗刷代替

另外，研究團隊去年也發表過一項實驗室研究，他們從挪威和葡萄牙的家庭收集洗碗海綿和洗碗刷，結果發現，雖然在海綿和刷子中未發現致病細菌，但海綿中的整體細菌水平高於洗碗刷。

研究人員又將沙門氏菌添加到洗碗刷和海綿當中，他們發現洗碗刷經過一晚晾乾後，沙門氏菌的數量顯著減少。

研究人員指出，洗碗刷乾得快，有害細菌會死亡，另外與海綿相比，大多數洗碗刷都有手柄，可以防止使用者的手直接接觸潛在的有害細菌，因此建議人們以洗碗刷來代替海綿。

美國農業部曾指出，以微波爐加熱或水煮沸海綿，可減少細菌數量，但單靠這些措施並不足以避免海綿交叉污染，因此建議經常購買新海綿替換。

同場加映：清洗碗筷5大建議

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