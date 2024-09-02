張致恒一家丨曝光一家六口合照混亂實況　Steven：可以照顧一個屋企係我嘅福份

▲ 張致恒（Steven）晒出一家六口合照混亂實況！

張致恒（Steven）最近努力工作賺錢養家，做回一位有承擔的男人，他捱著炎熱天氣在地盤工作，又有份參與電影試鏡！

日前，Steven於社交網晒出為細仔張天樂慶祝1歲生日的家庭大合照，身為一家之主的他更有感而發！

張致恒一家丨雯雯仍未走出愛犬離世陰霾 以6個字回應Steven是否已生性

張致恒一家丨Steven一家六口合照場面混亂

Steven與太太雯雯照顧四名小朋友，似乎相當吃力，他發文寫道：

張天樂 一歲生日啦 ， 呢張相就係我哋平時嘅生活寫照， 四個仔真係好難搞， 根本冇可能可以正常影到一張相， 但係可以照顧一個屋企係我嘅福份， 我鍾意呢一份熱鬧， 雖然係辛苦 但係總好過唔知為乜生存！

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張致恒一家丨網民讚Steven兒子顏值高

Steven的媽媽是荷蘭人，所以他是香港荷蘭混血兒，其混血外表也遺傳至四名兒子，有網民留言：「全部顔值都好高 可以組一個男團」、「好似爸爸」、「高顏值的四位小朋友」。

吳若希（Jinny）留下「加油」二字，網民們也有為Steven一家打氣：「日子會慢慢變好的，要好好經營」、「加油 生日快樂身體健康 堅持住」、「天樂生日快樂！爸爸媽媽加油呀」。

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