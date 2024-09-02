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長壽秘訣︱94歲「股神」巴菲特超愛垃圾食物日飲5罐可樂　自曝長壽秘訣靠5招

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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94歲「股神」巴菲特超愛垃圾食物、日飲5罐可樂！自曝長壽秘訣靠5招。

【巴菲特/長壽/飲食習慣/垃圾食物/可樂/長壽秘訣】美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）在當地時間8月30日迎來94歲大壽。雖已高齡，但巴菲特的養生之道可謂與衆不同，他曾自曝超愛吃垃圾食物，嗜甜重鹹；還愛喝可樂，每天會喝5罐！儘管如此，巴菲特還能保持健康身體，離不開他在飲食以外的5個生活習慣。

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綜合外媒報道，已94歲高齡的巴菲特至今仍保持清晰頭腦做決策、管理商業帝國，很多人認為他有嚴格控制飲食維持活力；但實際上，巴菲特的飲食習慣與健康完全不沾邊，相反超愛垃圾食物，毫不忌口。

巴菲特曾自曝高油飲食風格，包括愛吃薯條，每天都會去麥當勞買早餐，内容物為2片香腸肉餅、一個香腸蛋芝士或煙肉蛋芝士漢堡，還有必不可少的可樂。他曾得意表示，自己每天要喝5罐可口可樂：

我每天攝取2700大卡熱量，其中四分之一來自可口可樂。

至於午餐，巴菲特則愛吃辣味芝士熱狗，還有淋上糖漿、堅果的新地雪糕。另外，他還愛吃糖果，吃飯時會加很多鹽，非常重口味，連他本人都忍不住稱「我吃得像個6歲小孩」。

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對此，億萬富翁比爾蓋茲（Bill Gates）親眼目睹過，被巴菲特的飲食口味驚嚇到。比爾蓋茲指出，巴菲特曾住過他家，早餐竟然吃OREO餅乾，令他感嘆：

他吃太多漢堡、雪糕和可樂了。也許他不是年輕人的好榜樣，但這飲食方式不知緣由地就是適合他。

5大習慣養成長壽體質

據悉，巴菲特在94歲生日前，旗下的旗艦投資公司波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)，市值首度超越1兆美元，成為美國首家非科技業的兆元企業。而巴菲特之所以能放縱享受垃圾食物，還擁有敏銳決策力，或許離不開他的5大日常習慣：

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長壽秘訣｜吃肉比吃素更養生？國際研究揭9類長壽食物　每周進食有助長命百歲

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