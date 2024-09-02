怪獸家長丨24小時Oncall接收家長聯絡電話 老師：教學生不難最難是家長

▲ 幾乎所有老師都認同，教小朋友的部分是最容易的，反而是背後家長最難搞。

上周到某學校聯會分享講座，題目《如何應付現世代家長？》。前綫老師有很多煩惱，那天很好，關上門讓老師盡訴心中情，真心覺得現時老師不易做。三小時的講說裏，在場幾乎所有老師都認同，教小朋友的部分是最容易的，反而是背後家長最難搞。

這一代的家長確實跟往昔很不同。舉例：上一代家長不會經常麻煩老師，最好老師和家長之間少見面，不聯絡、不干擾為佳。但今時唔同往日，做老師的，與眾家長開WhatsApp群組已是基本動作，老師私人電話甫公開，即是變相24／7 on call，而很多家長是事無大小都像反射動作一樣，即時聯絡老師詢問，並期待老師馬上看、立即回。於是乎，家長全無考慮過已是夜晚十點抑或公眾假期，總之邊時邊候自己覺得有急切性，就會聯絡老師。因此，我是十分佩服現時的幼稚園、小學和中學老師的，因有些家長沒有界綫感，不會考慮老師也是人，需要休息和有私人空間。

講座裏有前綫老師和校長，我坦誠地跟校長們說，校長在新學期開學時跟家長第一個早會／家長會上，有否幫前綫老師設定「界綫」是關鍵。若校長一早說明老師接電話時間，例如：「請家長不要在晚上九點後致電老師，他們也需要休息，有緊急狀況當然另作別論。」這一下定調，家長起碼知道這位校長在這方面是維護老師的，那就不敢亂投訴「老師覆得慢」又或「老師夜晚不看手機」（真有家長這樣投訴）。

而前綫老師看到上司肯出頭先定界綫，那是發放了一個很好的信息：前綫老師不是單打獨鬥，背後是有支持及支援的。這樣，老師們才能放膽面對和應付家長的種種要求。若校長一遇家長（無理）要求或投訴，就不理三七廿一地偏向家長一方，那前綫老師的平常日子，就只能花大部分精力去避免家長投訴。當老師每做一件事前都是先擔憂「我這樣說／做會否被人投訴？」，那教育就不能發揮最大的意義了。

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